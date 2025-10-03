Mor l'enginyer gironí Miquel Oliveras i Bagué, exdegà d'EnginyersGi
Va estar vinculat durant més de dues dècades als òrgans de govern del Col·legi
Aquest dijous 2 d’octubre ens ha deixat Miquel Oliveras i Bagué, exdegà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, als 89 anys. Enginyer tècnic industrial de professió, va estar vinculat durant més de dues dècades als òrgans de govern del Col·legi i va estar al capdavant de l’entitat quan aquesta es va independitzar del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya.
Miquel Oliveras i Bagué va començar la seva vinculació amb el Col·legi els anys 60 i entre 1963 i 1966 va formar part de la junta que va presidir Joaquim Pagans.
No va ser fins l’any a 1976 que va esdevenir president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb la voluntat d’incloure membres de totes les comarques gironines per tal de fer del col·legi un òrgan més proper i representatiu del territori. Durant el mandat es van reforçar els contactes amb la Cambra de Comerç i es van potenciar les reunions de treball amb els col·legiats d’exercici lliure i vinculats a empresa. A més, es van introduir cursos d’electrònica i microprocessadors i es van dur a terme viatges professionals a fires i mostres.
Tal com recorda Jordi Fabrellas, degà actual del Col·legi, Miquel Oliveras va aconseguir l’any 1996 la independència del col·legi de Girona respecte del de Catalunya: “va aconseguir una entitat col·legial més propera, dinàmica i rigorosa”. Fabrellas també apunta que Miquel Oliveras “va representar els interessos i la professió a llocs com la l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona o la Cambra de Comerç, entre molts altres”.
La independència d’EnginyersGi com a ens autònom és, indiscutiblement, un dels moments més importants de la llarga història del Col·legi perquè els va donar llibertat d’actuació. Josep Bosch i Esparch (degà entre 1999 i 2004), va ser el tresorer de la junta de Miquel Oliveras, a més de vicedegà. “El seu paper va ser vital en l’impuls de la formació dels col·legiats”, recorda Josep Bosch.
Miquel Oliveras va ser el degà de l’entitat del 1996 al 1999. Amb el seu lideratge, l’entitat també va traslladar-se a la seva nova seu social a la carretera Barcelona. Un nou espai que va permetre realitzar totes les tasques i activitats que els col·legiats necessitaven.
“Va ser un degà que va portar el sentit d'empresa al col·legi. Era un home amb molta empatia amb tothom, i sobretot amb els companys de la Junta”, així el defineix Narcís Bartina. El degà d’EnginyersGi entre 2005 i 2016 recorda a Miquel Oliveras com a un “gran amic, tant en el tracte personal, com en el professional, i un bon soci.”
Per tots aquests motius, Miquel Oliveras i Bagué va rebre el reconeixement de Col·legiat d'Honor del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor