Noel aposta pel producte ibèric: entra en l'accionariat de Garrudo Benito
El grup d’alimentació adquireix una participació del 25% de la firma avilesa que s’incrementarà progressivament fins a assolir el 50% el 2028
Noel Alimentaria ha tancat una aliança amb Garrudo Benito, companyia familiar amb seu a Piedrahíta (Àvila) dedicada l’elaboració de pernil i embotits ibèrics, amb el propòsit de reforçar la seva posició en el segment ibèric. L’operació es concreta amb l’entrada de Noel en el capital de Garrudo amb una participació inicial del 25%, que assolirà el 50% el 2028, després d’un procés de participació progressiva que es va iniciar el passat mes d'agost, segons ha informat la companyia garrotxina. Amb aquest moviment, Noel pretén assegurar i ampliar la disponibilitat de matèria primera ibèrica a mitjà i llarg termini, per a l’elaboració tant de productes frescos com d’elaborats, i accelerar el seu creixement en aquesta categoria.
De fet, des de Noel asseguren que l’aliança entre ambdues companyies és un "pas natural", motivada en part per la seva presència al Regne Unit a través de la cadena de distribució Marks & Spencer. Així, Garrudo ostenta l'únic escorxador i sala d’especejament de porc ibèric homologats per l’ensenya britànica, mentre que Noel és un dels seus principals proveïdors en la categoria d’alimentació.
Albert Boix, director general de Noel assegura que "amb aquesta aliança consolidem un projecte que combina tradició, qualitat i visió internacional. Garrudo aporta excel·lència, expertise i uns productes diferencials i premium, com són els ibèrics 100% gla, especialment el pernil, que són apreciats arreu del món". Per la seva banda, Xavier Boix, també director general, exposa que "valorem que, igual que Noel, Garrudo sigui una empresa familiar, cosa que garanteix tenir un company de viatge absolutament implicat en el projecte".
Des de Garrudo Benito, la seva directora general, María Garrudo, ha explicat que "aquesta col·laboració ens permet combinar la nostra tradició i coneixement en l’elaboració de productes ibèrics, amb la projecció internacional de Noel, i obrir noves oportunitats de mercat per continuar oferint productes de la més alta qualitat". L’acord entre Noel i Garrudo tindrà la seva primera presentació oficial a la fira Anuga, la trobada internacional més gran del sector de l'alimentació, que se celebrarà a Colònia, Alemanya, del 4 al 8 d’octubre.
