La Rioja, un destí que combina negoci, cultura i experiències úniques
Entre paisatges excepcionals, patrimoni històric, gastronomia i vins de renom mundial, La Rioja es consolida com un destí MICE únic, on els professionals poden disfrutar de la seva feina en un entorn inspirador.
Hi ha llocs que es visiten i altres que es viuen i se senten. La Rioja pertany a aquesta última categoria. Perquè La Rioja no és només un territori. La més petita de les comunitats autònomes peninsulars, amb tot just 5.045 km² i 325.000 habitants, és un relat extens que es desplega entre la vall i la serra, a les taules i als carrers de cada poble, a cada paisatge, en un celler o disfrutant del receptari tradicional.
És tal la seva riquesa cultural, patrimonial i natural que La Rioja destaca com un destí estratègic per al turisme MICE, ja que permet als que participen en reunions, congressos o incentius disfrutar d’experiències singulars que combinen feina i oci. Cada esdeveniment, amb epicentre al Palau de Congressos de La Rioja, Riojaforum, a Logronyo, pot estendre’s més enllà de les sales de conferències: en un tast, en una visita cultural, en una ruta per la natura o en un sopar de gala amb maridatge local. Així, l’experiència professional s’enriqueix amb una oferta d’activitats que fan que els assistents no només treballin, sinó que s’emportin un record inesborrable.
Natura i paisatges per explorar
Moltes d’aquestes activitats tenen, durant tot l’any, l’entorn i paisatge de La Rioja com a protagonista. A la tardor, la verema i els canvis de color a les vinyes creen experiències visuals inoblidables. L’estació de Valdezcaray permet la pràctica de l’esquí a l’hivern. Quan la primavera desperta, més de 650 km d’itineraris verds i rutes ciclistes conviden a recórrer els boscos de Los Cameros, les valls de l’Ebre i els seus afluents, i paisatges sorprenents com els aiguamolls d’Alfaro, les cascades de Puente Ra o les llacunes glacials a Urbión. A l’estiu, l’embassament González Lacasa (popularment conegut com a pantà d’El Rasillo) o algun dels principals rius de la regió són el lloc predilecte per provar activitats nàutiques com el piragüisme, ràfting o caiac. Mirant al cel, l’estació estival també és ideal per sobrevolar en globus les vinyes i valls de La Rioja, i, quan cau la nit, rendir-se a l’observació astronòmica gràcies a un dels cels nocturns més nets d’Europa. A tot això, se sumen els tres camps de golf de la comunitat autònoma (Logronyo, Cirueña i Sojuela) que en qualsevol moment de l’any obren la porta a un altre tipus d’activitats esportives.
Història, cultura i patrimoni
La Rioja també és història viva. Des de les empremtes de dinosaures a la part més oriental de la comunitat que ens remunten més de 120 milions d’anys, fins als monestirs de San Millán de la Cogolla, bressol del castellà i Patrimoni de la Humanitat, passant per vestigis celtibers i romans a Contrebia Leucade (Aguilar de Río Alhama), Calagurris (Calahorra), o Ilurcis (Alfaro), cada racó narra un passat fascinant.
La regió, lloc de pas del Camí de Santiago, acull castells i fortaleses medievals, esglésies i ermites de gran valor, com els castells de Clavijo, Briones i Sajazarra, el monestir de Santa María la Real de Nájera (el segon panteó real més important d’Espanya després del de San Lorenzo d’El Escorial), o el de Valvanera a Anguiano, que allotja la patrona de la Rioja.
Vi i gastronomia com a protagonistes
La Rioja és cultura, és patrimoni, és natura, però –molt especialment, és vi. El cor de La Rioja batega a les seves vinyes i en la seva gastronomia. Aquí el vi no només es beu, sinó que es viu, proporcionant als que arriben a la regió per viatge de feina o professional, una sèrie d’experiències enoturístiques que difícilment es poden trobar en altres racons del planeta. Més d’un centenar de cellers de la DOCa Rioja ofereixen visites a vinyes, tastos, veremes participatives, maridatges i recorreguts arquitectònics que mostren segles de tradició i coneixement. A més a més, al Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones, el Museo del Vino d’Aldeanueva de Ebro o al Barrio de la Estación d’Haro, que allotja la quantitat de cellers centenaris més gran del món, es combina art, història i enologia per crear un autèntic viatge sensorial.
La privilegiada terra de La Rioja també assorteix el rebost local d’una gran varietat de productes reconeguts per la seva qualitat i autenticitat. L’oli de La Rioja, la mongeta d’Anguiano, les peres de Rincón de Soto, les nous de Pedroso i el formatge Camerano són només alguns exemples, als quals se sumen xampinyons i bolets, carns i embotits d’altíssima qualitat. La gastronomia de La Rioja és una celebració d’aquest producte, l’estacionalitat i la memòria i regala al visitant plats que van des de la tradicional cuina d’olla i cullera, les carns al foc del sarment o la triperia, fins als emblemàtics pintxes de La Rioja o l’alta cuina que ha convertit aquesta petita regió en la més reconeguda amb estrelles Michelin per habitant.
Reunir-se entorn d’una taula és l’oportunitat perfecta per generar trobada i conversa. I a la Rioja, aquesta cultura de compartir també es viu al carrer, en les seves celebracions i festivitats úniques com la Batalla del Vi a Haro, les Festes de la Verema de Logronyo o els dansaires sobre xanques a Anguiano. Cada celebració és un espai de networking i diversió, on l’àmbit professional es combina amb l’experiència cultural.
RIOJAFORUM. L’espai ideal per a esdeveniments
El Palau de Congressos i Auditori de La Rioja, Riojaforum, a Logronyo, combina modernitat, versatilitat, equipament d’avantguarda i serveis per a congressos, reunions i esdeveniments internacionals. Amb un auditori de més de 1.200 places, sales de cambra i reunions, nou espais multifuncionals i una excepcional àrea d’exposició de 5.300 m2, Riojaforum ofereix solucions per a trobades de qualsevol mida. La seva ubicació estratègica permet integrar natura, patrimoni, gastronomia i enoturisme com a part d’una oferta MICE completa, creant experiències úniques per als participants. Telèfon: 941 27 62 00
