Azora tanca l’adquisició de l'operador hoteler gironí MedPlaya
El grup gironí gestiona actualment 15 hotels a Espanya amb aproximadament 4.000 habitacions, sent un dels principals operadors a nivell estatal
La transacció inclou l’adquisició de 6 hotels en propietat amb més de 1.300 habitacions a Catalunya i la Costa de Sol i l’operadora hotelera
O.P.
Azora ha completat l’adquisició del grup gironí MedPlaya Hotels, SL després d'obtenir l'aprovacaió de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (CNMC). Amb aquesta operació, realitzada a través del fons Azora European Hotel & Lodging, FCR (AEHL), Azora suma un total de 13 actius en propietat, i eleva a 54 el número d’hotels sota el seu control.
Fundada l’any 1967, MedPlaya gestiona actualment una cartera de 15 hotels amb aproximadament 4.000 habitacions, 6 d’ells en propietat amb més de 1.300 habitacions, en principals destins turístics espanyols, incloent-hi la Costa del Sol, la Costa Brava, la Costa Daurada i la costa de Barcelona. La companyia gironina facutra més de 100 milions d'euros. Addicionalment, Azora, mitjançant AEHL, és propietat des de l’any 2019 de 7 actius i prop de 1.700 habitacions ubicades a la Costa del Sol i Benidorm, actualment gestionats per MedPlaya sota règim d’arrendament.
L'operació, avançada a l'estiu per aquest diari, inclou els hotels en propietat i també el negoci d’operació hotelera, així com una sèrie de negocis industrials auxiliars lligats a l’explotació dels hotels. Azora prevue dur a terme un programa d’inversions destinat a posicionar de nou els establiments i la gestió hotelera. A més a més, impulsarà el creixement de MedPlaya a la Península Ibèrica a partir de noves adquisicions d’hotels i la signatura de contractes d’arrendament i gestió amb tercers, amb la finalitat de consolidar-se com un dels principals operadors del mercat.
Agustí Codina continuarà com a director general i president de MedPlaya, les oficines de la qual seguiran ubicades a la ciutat de Girona.
Segons Javier Arús i Gonzalo García-Lago, socis responsables d’hotels d’Azora, “aquesta transacció reflecteix la nostra convicció ferma en el sector hoteler a Espanya i, en particular, en el potencial de MedPlaya i del seu equip directiu, amb el qual estem treballant des de l’any 2019. Consolidar la nostra posició a Espanya amb una cartera d’hotels diversificada, gestionada internament, encaixa perfectament a la nostra estratègia d’inversió en el sector i se suma a d’altres de les nostres plataformes hoteleres com Latroupe, BluSerena a Itàlia o Donkey Hotels, a Grècia”.
Agustí Codina, president de MedPlaya, afirma que “amb Azora existeix una excel·lent relació des de fa molts anys. Ens transmet una confiança total per considerar-lo el soci més adequat per donar continuïtat a la història de MedPlaya i, al mateix temps, potenciar el seu creixement. Han vist en nosaltres una plataforma de gestió hotelera a Espanya i, com a tal, una eina de desenvolupament en el futur. A MedPlaya iniciem ara una fase de consolidació en el mercat espanyol amb l’ambició de desenvolupar-nos i créixer amb nous actius propietat d’Azora i de tercers. Al mateix temps, assegurem la continuïtat de l’empresa; no només perquè mantenim les nostres oficines a Girona, sinó perquè seguirem amb la mateixa filosofia de treball que ens ha portat fins aquí”.
Amb més de 14.500 habitacions gestionades actualment en més de 60 hotels a Europa i els Estats Units, Azora s’ha convertit en un dels principals inversors en el sector hoteler i oci d’Europa, amb una inversió històrica de més de 4.150 milions d’euros en el sector, incloent més de 110 hotels i 28.000 habitacions des de 2011. L’estratègia hotelera d’Azora abasta tots els aspectes del mercat, des d’hotels d’alta qualitat fins a hostels urbans, així com negocis que poden necessitar una gestió activa i un reposicionament, en els quals s’associa i col·labora estretament amb operadors líders.
A l’operació, Uría Menéndez, KPMG i Arcadis van assessorar a Azora, mentre que Xavier Genover va actuar com a assessor legal i Banca March com assessor financer de MedPlaya.
Fundada als anys 60
La història de la cadena Med Playa arrenca als anys 60. L’empresari Narcís Codina (fundador de l’Assessoria Codina i president del Girona FC), va veure el sector turístic com una oportunitat. «El meu pare tenia una formació econòmica i comptable, era assessor d’empreses i va veure les possibilitats que tenia el sector», declarava l’any passat Agustí Codina, director general de Med Playa en una entrevista al Via Empresa. Van iniciar el seu camí a la Costa Brava, però aviat farien el salt a Benidorm de la mà de touroperadors britànics. Després van obrir hotels a diversos destins populars del litoral espanyol i també a la Costa Negra, a Bulgària.
Entrada de fons d'inversió al sector
El perfil de l’inversor hoteler ha anat canviant amb els anys. Històricament gairebé totes les operacions eren a càrrec dels propis hotelers, la majoria nacionals en un sector atomitzat i dominat pels hotels independents i petites cadenes. La professionalització de la inversió va arrencar amb el desembarcament de fons d’inversió fa poc més d’una dècada i no ha deixat de créixer. La pandèmia va deixar el sector tocat, cosa que va accelerar les operacions protagonitzades per aquest tipus d'inversor.
En els últims anys a Girona hem vist diverses operacions en aquest sentit. Per exemple, la pròpia Azora va comprar el complex Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar, la Societat Anònima Cotitzada d’Inversió Immobiliària Next Point Capital va comprar l’hotel Meliá Girona, o el fons internacional Sixth Street es va fer amb l’Hotel Santa Rosa de Lloret de Mar.
