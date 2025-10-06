Hisenda recapta a Girona en vuit mesos més que en tot el 2021
L’Agència Tributària ha ingressat 2.239 milions d’euros a les comarques gironines en els vuit primers mesos del 2025, 242 milions més que fa un any
En només vuit mesos, la recaptació d’Hisenda a Girona ja ha superat la de tot l’any 2021, quan es van ingressar 2.093 milions d’euros. Entre gener i agost d’aquest 2025, l’Agència Tributària ha recaptat 2.239 milions d’euros pel conjunt d’impostos que gestiona, és a dir, 242 milions més que en el mateix període de l’any passat, una diferència que suposa un increment del 12,1% en relació amb el 2024.
Hi ha diversos factors que poden explicar aquest increment; com l’augment de les retencions aplicades sobre el salari mínim, els gravàmens que afecten productes com l’electricitat o els aliments, així com l’increment dels salaris, de les pensions o dels beneficis empresarials, que han ampliat la base imposable i disparat la recaptació.
De fet, d’aquest increment, pràcticament la meitat prové directament de l’IRPF, que ja ha recaptat 1.137 milions d’euros a les comarques gironines aquest 2025, fins a 117 milions més que fa un any, és a dir, un 11,5% més, segons les darreres dades publicades per l’Agència Tributària fa escassos dies.
Com és habitual, segons apunta el darrer informe publicat per l’organisme, l’IVA ha estat el segon impost amb més ingressos a Girona durant els primers vuit mesos de l’any, amb un total de 699,5 milions d’euros, una quantitat que suposa un augment del 14,1% respecte al 2024, 86 milions d’euros més.
Increment general
L’increment dels ingressos d’Hisenda s’ha estès en tots els principals tributs. El creixement més destacat correspon a l’impost sobre la renda dels no residents, que fins a finals d’agost ha arribat als 36,6 milions d’euros, un 43,4% més que en el mateix període de l’any anterior.
També destaca l’evolució de l’impost de societats, que a les comarques gironines ha registrat un increment del 4,6%. En concret, ha passat de 270,1 milions d’euros entre gener i agost del 2024 a 282,5 milions aquest any.
Si es mira més enllà del territori gironí, la tendència és positiva però amb un ritme inferior. A Catalunya, la recaptació global s’ha situat en 39.969 milions d’euros fins a l'agost, un 8,6% més que un any abans. A Espanya, en canvi, l’Agència Tributària ha ingressat 209.850 milions d’euros en el mateix període, la qual cosa representa un augment del 10,8%, 20.000 milions d’euros més, segons les dades oficials.
Cap a un nou exercici rècord
Després de la pandèmia, la recaptació d’Hisenda a Girona no ha deixat de marcar màxims històrics. L’any 2022 es van ingressar 2.533 milions d’euros pels principals impostos estatals, però aquella xifra ja va quedar curta l’any següent. El 2023 es va tancar amb un total de 2.866 milions, un 13,2% més que l’exercici anterior.
El ritme encara es va accelerar el 2024, quan la barrera dels 3.000 milions es va superar per primer cop. Només amb onze mesos comptabilitzats, la recaptació ja fregava els 2.922 milions, i el balanç definitiu de l’any va situar-se en 3.040 milions d’euros. Tot apunta que el 2025 mantindrà aquesta tendència i que es tornaran a batre tots els registres, encadenant així quatre anys consecutius de màxims recaptatoris.
