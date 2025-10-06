Jaume Saura: “El nostre biomorter 3D redueix fins a un 60% les emissions de diòxid de carboni”
La impressió en construcció deixarà de ser un nínxol experimental per convertir-se en tecnologia rendible i de futur.
Parlem amb Jaume Saura, Soci d’Additive Spaces.
Amb la tercera edició del Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, l’entitat reafirma el seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en les quals opera. Les companyies finalistes són un reflex de l’esforç del teixit empresarial català per avançar cap a una economia baixa en carboni i, alhora, serveixen d’inspiració per a les pimes que comencen la seva pròpia transformació.
-¿Quins problemes mediambientals porta l’edificació?
-És responsable d’una part significativa de les emissions de CO₂ i de la generació de residus a nivell global. A la Unió Europea, aproximadament el 20% dels residus anuals corresponen a terres d’excavació i materials ceràmics procedents de la construcció i demolició d’edificis. Malgrat que els dos materials compten amb excel·lents propietats, la realitat és que solen acabar desvalorats o en abocadors. Això no només agreuja l’impacte ambiental, sinó que també suposa un problema econòmic i operatiu per als promotors, municipis i gestors de residus, que veuen com els abocadors se saturen ràpidament.
-¿Quina solució aporten vostès?
-Transformem part d’aquests residus en nous productes d’alt valor afegit per a la construcció d’edificis i espais urbans, contribuint a una edificació més sostenible, eficient i circular.
-¿Com funciona el seu sistema?
-Un robot diposita capa a capa, una barreja mineral, principalment composta de terra i partícules ceràmiques juntament amb altres additius naturals, per crear plafons i peces a mida sense motllos que serviran com a revestiment, façanes o elements decoratius. El procés és digital, ràpid i precís, per la qual cosa redueix costos, temps i residus, i baixa la petjada de CO₂.
-¿En quina mesura redueix el seu producte l’impacte ambiental?
-El nostre biomorter 3D redueix fins a un 60% les emissions de CO₂ en comparació amb els morters de ciment o les ceràmiques cuites, ja que no conté clinker ni tampoc necessita processos d’enfornat per arribar a les resistències necessàries. A més d’aquest benefici climàtic, el material ofereix avantatges saludables per a les persones i els espais construïts: ajuda a regular de forma natural la humitat interior, millora la inèrcia tèrmica reduint la necessitat de climatització, i contribueix a l’absorció de partícules volàtils i contaminants. Aquests atributs fan que els edificis siguin més confortables, saludables i sostenibles, tant des de la perspectiva ambiental com del benestar dels que els habiten.
-¿Qui són els seus principals clients?
-Els nostres principals clients són promotores, constructores i empreses fabricants de mobiliari o solucions constructives que busquen diferenciar-se amb solucions sostenibles i d’alt valor afegit. Veiem gran interès en sectors emergents com hotels i resorts ecològics, espais comercials i habitatge industrialitzat.
-¿Com veuen l’evolució de la manufactura additiva en els pròxims 5 anys?
-Creiem que la impressió 3D en construcció passarà de ser un nínxol experimental a convertir-se en una tecnologia adoptada per sectors com l’habitatge industrialitzat o les infraestructures lleugeres. La clau estarà a desenvolupar materials sostenibles i accessibles que permetin escalar aquesta tecnologia. La nostra aposta és que en cinc anys veurem projectes pilot convertir-se en realitats constructives consolidades.
-¿Què representa per a l’empresa ser finalista d’aquests premis?
-És un reconeixement al valor innovador i sostenible del nostre treball, un impuls per a l’equip que el fa possible i una oportunitat estratègica per donar visibilitat a una tecnologia que busca transformar la construcció cap a models més respectuosos amb el medi ambient i més oberts a la personalització arquitectònica.
