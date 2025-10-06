Transgourmet Ibèrica nomena Sílvia Otero nova directora executiva d'Operacions
Transgourmet
Transgourmet Ibèrica, referent en la distribució a l’hostaleria i en el supermercat de proximitat, ha nomenat Sílvia Otero com a nova directora executiva d’Operacions. Amb més de 20 anys d’experiència a la companyia, Otero aporta una visió estratègica i un coneixement profund del sector de la distribució, qualitats que seran claus per afrontar els reptes actuals del mercat i l’etapa de transformació que viu Transgourmet. El seu objectiu és consolidar la posició de l’empresa com a distribuïdor de referència per a la petita i mitjana hostaleria independent i el supermercat de proximitat i conveniència.
Des d’aquesta nova responsabilitat, Otero liderarà l’àrea de vendes de Transgourmet Ibèrica, potenciant les dues principals línies de negoci de la companyia —retail i horeca—. La seva missió consistirà a continuar amb el desenvolupament de l’estratègia dissenyada i impulsada els darrers anys per l’actual Direcció General, basada a potenciar el retail de proximitat i conveniència, per adaptar-se als canvis en els hàbits de consum i les noves tendències de mercat. Entre els projectes a curt termini, també hi ha l’obertura l’any que ve del nou format de cash&carry centrat en el servei a l’hostaleria, així com el desplegament del nou model de franquícia de conveniència SUMA Fresh&Go. Així mateix, contribuirà a la integració de la recent adquisició de la companyia mallorquina Moyà Saus i al creixement del negoci del Retail a la zona de Llevant a través de Nuditrans, la societat creada juntament amb Nudisco.
La nova directora d’Operacions assumeix amb gran il·lusió aquest nou repte i assegura que el seu compromís “és continuar treballant per impulsar un projecte de futur, basat en les persones i en donar resposta a les necessitats dels nostres clients, per continuar creixent i convertir-nos en el majorista líder i referent de la proximitat, tant de l’hostaler com del petit supermercat”.
La trajectòria de Sílvia Otero a Transgourmet va començar el novembre de l’any 2005 com a controller. Posteriorment, va ocupar el càrrec de directora de Planificació i Control, i més endavant el de directora executiva Corporativa, posició que ocupava fins ara.
Amb aquest canvi, Transgourmet Ibèrica, que el 2025 celebra el centenari de la companyia, reafirma el seu compromís amb l’evolució i el desenvolupament del seu model de negoci. L’aposta per professionals amb una clara visió estratègica com Sílvia Otero contribuirà a enfortir el creixement de la companyia en un entorn cada cop més dinàmic, exigent i competitiu.
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14