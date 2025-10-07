Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
Divuit hoteles de la província participen en el programa
La temporada 2025-2026 del programa de viatges de l’Imserso ha arrencat i les comarques gironines hi participen amb un total de divuit hotels que posen places a disposició dels usuaris, la majoria d'ells a municipis de la Costa Brava.
Lloret de Mar encapçala la participació amb tretze hotels, seguida de Platja d’Aro amb dos. La resta de places es reparteixen entre Tossa de Mar, l’Estartit i la ciutat de Girona, amb un establiment a cada municipi.
Oferta a Catalunya
De fet, enguany l'oferta catalana es presenta com una de les més robustes del programa, amb un total de 40 hotels adscrits al programa de turisme de costa, als quals se sumen diverses opcions per a escapades i turisme de natura. La qualitat és una nota dominant, ja que la gran majoria dels establiments són de quatre estrelles.
Per exemple, a Girona hi ha hotels com l'Hotel Gran Garbi 4* o l'Evenia Olympic Resort 4* a Lloret de Mar. Per la seva banda, la Costa Daurada a Tarragona també ofereix amb una àmplia selecció d'hotels principalment a Salou i Cambrils. Establiments com l'Hotel Best Cambrils 4* o l'Hotel 4R Salou Park I 4*.
La província de Barcelona completa el trio costaner amb destins a la comarca del Maresme. Localitats com Calella, Santa Susanna i Malgrat de Mar disposen d'una desena d'hotels, entre els quals hi ha l'Hotel Amaika 4* o el Florida Park 4*.
Novetats
La temporada 2025-2026, que preveu mobilitzar 879.213 places a nivell estatal, arriba amb dues novetats. La més destacada és crear una tarifa plana de 50 euros destinada a les persones amb les pensions més baixes. Per a aquesta mesura, s'han reservat un total de 7.447 places.
La segona gran innovació és la possibilitat de viatjar amb animals de companyia. Aquesta mesura, molt sol·licitada, permetrà que els pensionistes no s'hagin de separar de les mascotes, sempre d'acord amb la normativa específica de cada establiment hoteler.
El procés de comercialització dels viatges es durà a terme de manera escalonada els dies sis i vuit d'octubre, depenent de la comunitat autònoma de residència. L'Imserso ja està en procés d'enviar un total de 2.811.632 cartes a les persones acreditades. En aquesta comunicació s'indicarà el dia exacte a partir del qual cada persona pot fer la reserva, un sistema dissenyat per evitar el col·lapse de la plataforma i garantir-ne un accés més ordenat.
