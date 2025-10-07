Lloret acull una trobada amb 140 professionals del sector del turisme de reunions i esdeveniments
El municipi ha acollit la celebració del Global MICE Fòrum Edició Nacional 2025
Lloret de Mar ha estat fins al 3 d'octubre la seu del Global MICE Fòrum Edició Nacional 2025 (GMF), una trobada que ha reunit 140 professionals de la indústria MICE (reunions, incentius, congressos i esdeveniments) procedents de tot l’Estat.
Durant tres dies s’ha desplegat un programa que ha combinat reunions de treball a l’Hotel Meliá Lloret de Mar, seu del fòrum, i experiències professionals en espais del municipi com els Jardins de Santa Clotilde, diverses platges i cales, el Beach Club de l’Hotel Santa Marta i el Restaurant & Beach Club Gammarus. L’esdeveniment s’ha organitzat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Catalunya Convention Bureau, i de la Diputació de Girona, via el Costa Brava Girona Convention Bureau.
Segons la direcció del Lloret Convention Bureau, "s’ha dissenyat un programa perquè els organitzadors descobreixin l’especialització de Lloret de Mar, posant en relleu la riquesa cultural, natural i gastronòmica de la destinació".
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, destaca que el fòrum "és una gran oportunitat per projectar Lloret de Mar com a destinació de referència en el turisme de reunions i incentius", i vincula l’acció a la campanya "Som molt de Lloret".
La trobada ha servit també per presentar novetats del segment MICE a la destinació, amb especial èmfasi en la plataforma d’activitats per a empreses "Lloret Experiences", que agrupa propostes de natura i esport, cultura i tradició, enogastronomia, salut, benestar i sostenibilitat, segons l’organització.
