Lloret de Mar intensifica la promoció turística a Irlanda
Des de principis d’any, s’ha registrat un increment del 28% en viatgers respecte a la temporada 2024
Lloret de Mar ha fet n una gira promocional per tres ciutats irlandeses amb connexió directa a l’aeroport de Girona: Dublín, Limerick -a 15 minuts de l’aeroport de Shannon- i Cork. Segons Lloret Turisme, l’objectiu és reforçar la presència de la destinació en un mercat que considera estratègic. Durant les tres jornades de treball, més de 110 professionals del sector turístic irlandès van tenir contacte directe amb l’oferta del municipi i van establir possibles vies de col·laboració.
Les dades facilitades per Lloret Turisme indiquen un augment del nombre de viatgers irlandesos allotjats en hotels de la destinació entre gener i agost de 2025: 15.846 turistes, un 28% més que en el mateix període de 2024 (12.328). En el mateix interval, les pernoctacions han passat de 70.052 (2024) a 82.990 (2025), un increment del 18%.
L’entitat assenyala que la temporada passada els mesos de setembre i octubre de 2024 van ser especialment positius per a aquest mercat, amb setembre com el mes amb més turistes i octubre també per sobre d’agost. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, sosté que "aquesta tendència es manté durant els mesos de setembre i octubre, i per tant, les perspectives apunten que el creixement del 2025 encara serà superior un cop es tanquin les dades a finals d’any".
Keegan subratlla que "el mercat irlandès és estratègic per Lloret de Mar no només pel seu alt nivell de despesa, sinó també perquè contribueix a allargar la temporada i a diversificar el perfil de visitants". Segons Lloret Turisme, aquest públic viatja majoritàriament a la primavera i la tardor i mostra interès per propostes més enllà del sol i platja, com ara activitats culturals, esportives i de natura i va registrar la despesa més alta durant el 2024. Al gener d'aquest mateix any, Lloret de Mar també va participar al Holiday World Show de Dublín, la principal fira turística del país.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana