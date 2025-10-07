Més del 20% dels carregadors a Espanya no funcionen
El nombre d’estacions instal·lades, però sense funcionament operatiu continua creixent al país i ja suma 13.792 a tot l’Estat
Fernando Álvarez
La infraestructura de recàrrega d’accés públic a Espanya manté un bon ritme de desenvolupament. Durant el segon trimestre de 2025, la xarxa de recàrrega ha augmentat un 3%, amb 1.534 nous punts instal·lats, segons les dades de l’últim Baròmetre d’Electromobilitat elaborat per ANFAC.
Amb aquesta xifra, la xarxa arriba ja als 47.892 punts de recàrrega a tot l’Estat. Tot i que l’esforç de desplegament és destacable, el ritme s’ha reduït de manera significativa en comparació amb el trimestre anterior, quan es van instal·lar 7.633 nous punts. D’altra banda, els punts instal·lats, però no operatius pugen fins als 13.782, un 5,5% més que en el trimestre anterior (720 més). Si aquests punts estiguessin actius, Espanya disposaria de 61.684 punts de recàrrega d’accés públic. Tanmateix, els punts no operatius representen el 22% de la xarxa de càrrega d’accés públic instal·lada al país. És a dir, un de cada cinc punts instal·lats no funciona.
El baròmetre impulsat per ANFAC també reflecteix que l’indicador global d’electromobilitat -que resulta de la mitjana entre l’indicador de penetració del vehicle electrificat i l’indicador d’infraestructura de recàrrega- torna a créixer 1,6 punts respecte a l’exercici anterior i arriba a una puntuació de 18,7 sobre 100.
L’augment d’aquest indicador ve donat principalment pel bon comportament del mercat de vehicles electrificats que, amb 62.615 nous turismes matriculats en l’últim trimestre, ha duplicat les vendes en relació amb el mateix període de l’any passat. Aquest creixement se situa al mateix ritme que el de la Unió Europea, però encara queda lluny de la mitjana continental, que és de 32,3 punts sobre 100.
1.085 punts de recàrrega
D’altra banda, des de l’abril d’enguany s’han instal·lat 1.085 punts de recàrrega amb una potència de 22 kW o inferior. Aquest tipus de carregadors continuen representant gairebé el 70% de tota la xarxa de punts de càrrega d’accés públic del país. Sens dubte, és una dada menys favorable per al desplegament del vehicle elèctric a Espanya, tenint en compte que la tecnologia actual dels vehicles lleugers de bateries ja ofereix potències de càrrega superiors als 100 kW i que aquesta s’anirà incrementant amb la introducció dels nous models.
En aquest context, Eduardo Dívar, director general de Kia Espanya, ha remarcat a les seves xarxes socials la importància del nou Reial decret llei 7/2025, que estableix terminis clars per a la connexió dels punts de recàrrega, un dels principals frens al desenvolupament del vehicle elèctric al país. La nova normativa fixa un màxim de 5 dies si no cal ampliar la xarxa, 30 dies en cas d’ampliació de cablejat, 60 dies si es construeix un centre de transformació i fins a 80 dies en els casos més complexos.
A més, aquesta regulació s’aplica tant a les xarxes de baixa com d’alta tensió, fet que ha de permetre agilitzar els tràmits i assegurar que el vehicle elèctric continuï avançant a Espanya.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14