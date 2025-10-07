Torroella de Montgrí i l'Estartit presenten el seu model de turisme sostenible i regeneratiu a Montpeller
En el marc de la trobada internacional es va retre homenatge a Josep Capellà, consultor, assessor i exregidor
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha presentat l'experiència del municipi en turisme sostenible i regeneratiu en el marc de la trobada internacional de l'organització Green Destinations, celebrada el passat dimecres 29 de setembre a Montpeller. L'encarregat de fer-ho va ser l'alcalde, Jordi Colomí, que va intervenir en una sessió titulada "Cocreació del canvi: turisme regeneratiu a través de la col·laboració i el propòsit". La jornada va reunir representants institucionals i experts de diversos països per debatre sobre els reptes i les bones pràctiques en la gestió sostenible de les destinacions turístiques.
Des del 2017, Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes està reconeguda com una de les 100 destinacions més sostenibles del món, segons el rànquing que elabora anualment l'associació internacional Green Destinations. El 2019, la destinació va aconseguir el certificat Gold Award, un reconeixement que consolida el municipi com a referent internacional en matèria de sostenibilitat i turisme regeneratiu. Precisament per aquesta trajectòria, la destinació va ser convidada a presentar el seu model en una de les taules de debat de la trobada, on també es van exposar experiències de llocs com Lanzarote, Mèxic i Xile.
La sostenibilitat
Durant la seva intervenció, l'alcalde Jordi Colomí va remarcar que la sostenibilitat s'ha convertit en un element transversal de la gestió local, fruit de la singularitat i l'elevat valor mediambiental del municipi. En aquest territori hi conflueixen una gran diversitat d'espais i hàbitats naturals protagonitzats pel massís del Montgrí, les illes Medes, els aiguamolls del Baix Ter i la fèrtil plana agrícola. Actualment, el 67% del terme municipal es troba protegit dins del Parc Natural i només un 10% correspon a sòl urbà. Aquesta qualitat ambiental també es reflecteix al litoral. Dels 15,1 km de costa, només un 30% està urbanitzat, i la major part dels 5,4 km de platges aptes per al bany mantenen un caràcter natural.
Més enllà de la protecció dels espais naturals, des de l'Ajuntament remarquen que fa anys que el municipi impulsa polítiques destinades a harmonitzar l'activitat turística amb la preservació del medi, promovent alhora el desenvolupament econòmic local.
Colomí va subratllar també la conservació marina i del patrimoni cultural com a pilars fonamentals del model local, basat en la responsabilitat, la col·laboració i l'educació ambiental. En aquest sentit, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter són els eixos vertebradors d'una destinació plenament compromesa amb la sostenibilitat.
En el marc de la trobada, es va retre homenatge a Josep Capellà, consultor turístic, exregidor i assessor de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, que va morir el passat mes de juny. Capellà va ser una figura destacada en l'àmbit del turisme sostenible a Catalunya i va tenir un paper clau com a impulsor del projecte Green Destinations i com a defensor d'un model turístic respectuós amb les persones i el territori.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana