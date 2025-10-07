Un de cada tres punts de recàrrega de la província és a l’Alt Empordà
Girona és el municipi amb més dispositius d’aquesta mena (33), seguit de la Jonquera (30) i Figueres (21)
Les comarques gironines sumen 352 punts, gairebé el 20% dels 1.756 que hi ha a Catalunya
La mobilitat elèctrica continua guanyant terreny a les comarques gironines, i l’Alt Empordà s’ha convertit en el territori capdavanter d’aquest canvi. La comarca concentra 105 de les 352 estacions de recàrrega que hi ha repartides a tota la província, una tercera part del total. Aquesta xarxa permet donar servei a l’increment constant de vehicles electrificats, que ja representen una part significativa del mercat automobilístic gironí.
En el conjunt de Catalunya, el nombre d’estacions de recàrrega arriba a 1.756, de manera que Girona aporta gairebé un 20% de la infraestructura disponible. Aquesta proporció situa la província com una de les més ben cobertes del país, amb una distribució que, tot i ser desigual entre comarques, mostra una expansió clara en els darrers anys.
L’Alt Empordà, líder destacat
L’Alt Empordà es consolida com la comarca amb més punts de recàrrega, gràcies sobretot a la seva posició estratègica com a porta d’entrada i sortida del país. Amb 105 estacions, triplica els registres de la Garrotxa (19) o la Selva (36), i deixa lluny el Gironès (56) i el Baix Empordà (55), que ocupen la segona i tercera posició. El Ripollès, amb 54, també es manté en nivells destacables malgrat la seva menor població. Al capdavall de la llista hi trobem el Pla de l’Estany, amb només sis estacions, i la Baixa Cerdanya (Escadarcs), amb dues.
Aquesta distribució evidencia que el desenvolupament de la xarxa no depèn només del pes demogràfic, sinó també de factors com els fluxos de mobilitat, les rutes de llarg recorregut i l’atracció turística.
Si es miren les dades municipals, Girona ciutat lidera el rànquing amb 33 punts de recàrrega, sis dels quals són d’alta potència (350 kW). A continuació apareix la Jonquera, amb 30 estacions, 11 de les quals també són de potència elevada. Aquesta dada crida l’atenció perquè situa el municipi fronterer gairebé al mateix nivell que la capital, i per sobre de ciutats més grans i poblades. La posició estratègica de la Jonquera, amb un elevat trànsit de vehicles i transport internacional, explica aquest volum d’infraestructura.
El tercer lloc l’ocupa Figueres, amb 21 estacions, seguit de Calonge (10) i Ribes de Freser (5), que completen el top. Aquest últim cas és especialment significatiu, ja que malgrat la seva mida reduïda, Ribes supera municipis molt més grans com Lloret de Mar (5), Palafrugell (4), Roses (6) o Sant Feliu de Guíxols (9). Olot, amb 11, també es troba entre els que presenten una millor cobertura dins les comarques interiors.
Creixement de la demanda
Aquest desplegament de punts de recàrrega es produeix en paral·lel amb el creixement de la demanda. El mercat automobilístic gironí continua guanyant pistonada: entre gener i abril d’aquest 2025 s’han matriculat 4.187 turismes, un 11% més que en el mateix període de 2024, segons dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
D’aquest total, 748 vehicles corresponen a models electrificats -393 elèctrics purs i 355 híbrids endollables-, que ja absorbeixen el 18% de les vendes. En altres paraules, gairebé un de cada cinc cotxes que es venen a Girona és un vehicle que es connecta a la xarxa. La xifra suposa un increment molt notable respecte a l’any passat, quan només es van registrar 460 vehicles electrificats en els quatre primers mesos. L’avenç és del 62,6% en termes interanuals, la qual cosa confirma que l’adopció del vehicle elèctric és cada vegada més accelerada.
Per facilitar la informació a la ciutadania, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha posat en marxa una eina de visualització que permet conèixer la ubicació, el nombre i la potència de totes les estacions de recàrrega de Catalunya. Aquest visor també mostra l’evolució dels darrers anys i permet filtrar per comarques o municipis.
La seva estrena es va fer coincidir amb la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), celebrada del 16 al 22 de setembre sota el lema «Mobilitat per a tothom». En aquesta edició, la campanya va posar l’accent en l’accessibilitat al transport públic i en la prevenció de la pobresa del transport, alhora que va promoure hàbits sostenibles com caminar, anar en bicicleta o apostar pel vehicle elèctric.
A més del visor, l’ICAEN ha organitzat tallers a escoles i exposicions per fomentar la sensibilització sobre la transició energètica i les opcions més eficients en el transport.
El desplegament de punts de recàrrega i l’increment de matriculacions de vehicles electrificats s’inscriuen dins l’estratègia global de la Generalitat per reduir emissions i avançar cap a una mobilitat més neta i sostenible. El pes de l’Alt Empordà en aquesta xarxa és una mostra de com els territoris amb forta activitat turística i de pas es converteixen en espais clau per accelerar la transició.
El ritme a Espanya i a Europa
A escala estatal, Espanya continua avançant en l’indicador d’infraestructura de recàrrega, però a un ritme més lent que en el trimestre anterior: només suma tres dècimes i registra 11,9 punts. Per regions, Castella i Lleó torna a liderar el rànquing amb 19,1 punts, seguida per Cantàbria (17,1), que puja una posició, Navarra (17) i Catalunya (16,3), que es manté quarta. El creixement més gran s’ha produït a Astúries (+1,2 punts), per davant de Castella-la Manxa i Canàries, amb +0,7 cadascuna.
A nivell europeu, la disponibilitat de punts de recàrrega d’accés públic creix a més velocitat (+1 punt) i arriba als 23,4 punts. Els països que encapçalen el desplegament, com els Països Baixos (+2,6 punts) o Noruega (+11,8 punts), avancen molt per sobre d’Espanya, que amb un +0,3 es manté entre els estats amb evolució més moderada.
Recàrrega ràpida
La xarxa de recàrrega ràpida (a partir de 150 kW) representa el 9,1% de la xarxa total, un 0,6% més que el trimestre anterior, amb un total de 4.379 punts. En aquests darrers tres mesos, s’han obert al públic 371 punts de recàrrega a partir de 150 kW.
El desplegament d’aquest tipus d’infraestructura, que permet recàrregues similars al proveïment d’un vehicle de combustió interna, és vital per al desenvolupament del vehicle elèctric i també per impulsar l’electrificació dels vehicles pesants per al transport de mercaderies i persones, completament paralitzada per la manca de suports i de visibilitat de plans en aquest àmbit.
