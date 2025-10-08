CaixaBank reuneix els seus clients a Girona per analitzar les perspectives de l’economia internacional
Els experts remarquen que el context està marcat per la incertesa geopolítica, la desacceleració econòmica i els canvis tecnològics
El departament de Comerç Exterior i Tresoreria de CaixaBank Empreses ha organitzat una xerrada sota el títol de "Perspectives econòmiques i mercat de divises" en un moment clau per analitzar els reptes globals que afecten l’economia i el comerç internacional. L’acte, celebrat a la Cambra de Comerç de Girona, ha comptat amb la participació d’experts de CaixaBank i representants institucionals, que han exposat les principals tendències macroeconòmiques en un context marcat per la incertesa geopolítica, la desacceleració econòmica i els canvis tecnològics.
L’obertura de la jornada ha anat a càrrec d’Eduard Torrent, director gerent de la Cambra de Comerç de Girona i tot seguit, ha iniciat la ponència Josep Mª González, director territorial de CaixaBank a Catalunya, qui ha fet un anàlisi de les perspectives sobre l’economia mundial. A continuació, Josep Mª Guivernau, director executiu de mercats de divises de CaixaBank, ha explicat les variables a tenir en compte en el mercat de divises, fent especial enfoc en el tipus de canvi entre l’euro i el dòlar, i el pronòstic pel darrer trimestre del 2025 i la primera meitat del 2026. Finalment, s’ha comptat amb la participació de Patrícia Crehuet, directora de mercat de divises de CaixaBank, i el tancament de la trobada ha anat a càrrec de Lídia Vidal, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Girona.
Pressió sobre l’economia nord-americana
Josep Mª González ha obert la seva intervenció amb una anàlisi de les perspectives econòmiques mundials. Les previsions apunten a una desacceleració del PIB dels Estats Units fins a nivells propers a l’1% el 2026, mentre que Europa mostra signes de recuperació. La inflació als EUA continua persistent, amb una previsió del 3,2% a finals de 2025, i la Reserva Federal es veu forçada a retallar els tipus d’interès més agressivament que el Banc Central Europeu. Aquestes decisions monetàries, sumades a la feblesa del mercat laboral nord-americà i la caiguda de la confiança del consumidor, accentuen la pressió sobre l’economia nord-americana, segons expliquen des de l'entitat.
A nivell nacional, Gonzàlez ha explicat que les finances públiques d’Espanya es mantenen dins els paràmetres europeus però el país presenta un dèficit acumulat d’habitatge superior a les 530.000 unitats, amb una pujada de preus del 51,6% des del màxim anterior. A Catalunya, ha posat èmfasi en el lideratge en innovació i exportacions, tot i que el creixement turístic i el consum en oci es troben per sota de la mitjana estatal.
A continuació, Josep Maria Guivernau, director executiu de mercats a CaixaBank, ha abordat l’evolució del mercat de divises i el comportament del dòlar. Segons les dades exposades, el 2025 està sent el pitjor any en dècades per al dòlar, amb una caiguda del 10% respecte a la cistella de divises (DXY) i del 14% respecte a l’euro. Aquest debilitament s’explica per diversos factors: l’escalada aranzelària impulsada pel govern nord-americà, la reducció dràstica de la immigració, la pèrdua de confiança en les institucions com la Reserva Federal i la creixent desconnexió dels Estats Units amb els seus aliats tradicionals, exposen des de CaixaBank. A més, la inversió massiva en intel·ligència artificial, tot i sostenir el creixement, genera preocupació per la seva concentració i volatilitat. En aquest context, l’or ha guanyat protagonisme com a actiu refugi, amb una revalorització del 50% en l’últim any, relaten.
La jornada ha posat de manifest que l’economia global entra en una nova fase marcada per la incertesa geopolítica, la reconfiguració monetària i els canvis estructurals derivats de la tecnologia. El dòlar perd força com a referència mundial, mentre Europa busca consolidar-se com a alternativa estable.
