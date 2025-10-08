Sector bancari
La CNMV comunicarà el 17 d’octubre el resultat de l’opa BBVA-Sabadell i el preu d’una possible segona oferta
El supervisor adverteix que «qualsevol afirmació» sobre el preu de la segona oferta «ha de ser considerada com a simple especulació» fins que el mateix organisme s’hi pronunciï
Pablo Allendesalazar
La possibilitat d’una segona oferta de compra (opa) del BBVA al Sabadell està marcant la recta final de la primera, el termini d’acceptació de la qual per als accionistes de l’entitat catalana venç divendres vinent a la mitjanit. L’encreuament de missatges entre els dos bancs dels últims dies sobre això ha portat aquest dimecres la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a emetre un comunicat inusual, en què si bé no aclareix la qüestió en disputa entre les dues entitats (com es calcularia el preu d’aquesta segona oferta), sí que ha volgut aclarir quan s’aclariria la qüestió: divendres que ve 17 d’octubre, una setmana després que es tanqui el termini d’acceptació.
La base de la disputa és que si la primera opa obté una acceptació superior el 30% del capital social del Sabadell però no arriba al 50%, el BBVA té l’opció legal d’abaixar el llindar mínim d’acceptació amb què es conformaria del 50% al 30%. Però això l’obligaria a llançar una segona opa per la resta del capital en el termini d’un mes i en efectiu al que la llei d’opes qualifica com un «preu equitatiu». La base de la batalla dialèctica entre els dos bancs és com es calcularia aquest preu equitatiu.
«Una de les eventuals conseqüències dels resultats de l’opa actualment en període d’acceptació seria la possibilitat que el BBVA hagués de formular una opa obligatòria d’acord amb el que preveu el reial decret 1066/2007 sobre el règim d’ofertes públiques d’adquisició de valors. En cas de donar-se aquesta circumstància, la CNMV donaria a conèixer els criteris per determinar el preu equitatiu, per sota del qual no es podria situar el preu fixat per l’oferent. En conseqüència, qualsevol afirmació sobre la determinació del preu equitatiu que es traslladi al mercat abans que la CNMV doni a conèixer aquests criteris ha de ser considerada com a mera especulació», ha advertit l’organisme supervisor.
