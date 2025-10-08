Cotxes de segona mà: les vendes cauen un 5% a Girona al setembre
El sector suma més de 27.000 operacions a les comarques gironines aquest 2025
El mercat automobilístic gironí de segona mà va tancar el mes de setembre registrant dades negatives. En el novè mes de l'any es van vendre 2.885 turismes d'ocasió a la província, gairebé 200 menys que fa un any, és a dir un 5,6% menys, segons dades de les patronals del sector Ganvam i Faconauto.
En l'acumulat de l'any el sector s'estanca. Entre gener i setembre es van tancar 27.353 operacions de compravenda a Girona, un 0,8% menys que fa un any. Respecte al 2023, en canvi, la venda de cotxes de segona mà suma enguany 1.777 operacions més, és a dir, un increment del 6,9%.
Més de 200.000 vendes
A Catalunya, les vendes de turismes i tot terrenys de segona mà van augmentar un 3,3% al setembre, amb un total de 23.091 unitats, segons dades de les patronals del sector. En l'acumulat de l'any, el mercat català manté un creixement del 2,2%, amb 213.762 operacions.
En una anàlisi per antiguitat, les dades mostren com els turismes de fins a cinc anys van representar el 25% de les vendes al setembre, amb una forta pujada dels models entre 1 i 3 anys, les operacions de les quals van augmentar més d'un 16% el mes passat. Per la seva banda, els models de més de 15 anys van reduir el ritme de creixement fins al 6%, encara que continuen concentrant més de quatre de cada deu vendes.
D'altra banda, les operacions amb turismes elèctrics purs de segona mà continuen la seva tendència alcista, pujant un 50,5% fins al setembre, A més, les vendes d'híbrids endollables d'ocasió (gasolina) van augmentar un 38,3%.
