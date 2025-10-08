Els productes vegetals no podran utilitzar denominacions càrnies
L'objectiu és reforçar la transparència al mercat alimentari
Jesús Domingo Martínez
Després d'una iniciativa que va ser impulsada inicialment per dotze Estats membres, entre ells Espanya, i posteriorment va rebre el suport de sis països més, el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea ha fet un pas decisiu en la revisió del Reglament de l'Organització Comuna de Mercats (OCM), i ha avançat cap a l'aprovació d'una norma que prohibirà que els productes vegetals utilitzin denominacions càrnies. Termes com "carn" o "bacó" quedaran reservats exclusivament als aliments elaborats amb ingredients d'origen animal. L'objectiu és reforçar la transparència al mercat alimentari i protegir el consumidor davant de la confusió generada per productes vegetals que imiten la carn en aparença, sabor, textura i fins i tot denominació.
Em sembla important tenir en compte que l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (Anice) ha valorat positivament aquest avenç, tot recordant que respon a una reivindicació històrica del sector. I és que encara que els productes vegetals puguin tenir una aportació proteica, no ofereixen els mateixos valors nutricionals que els aliments carnis. Fins i tot quan el consumidor sap que una “hamburguesa vegana” no conté carn, se li transmet erròniament la idea que es tracta d'un equivalent nutricional.
La importància de l'etiquetatge
Ara, la Comissió Europea ha obert un període de debat per a la reforma del Reglament (UE) 1308/2013 sobre normes de comercialització de la carn, convidant els diferents actors a presentar observacions i propostes. Des de la patronal s'ha insistit que l'etiquetatge ha de reflectir la naturalesa real dels productes. L'organització considera que no es tracta d'un debat sobre el consum de carn o no, sinó de garantir que cada producte s'anomeni de manera coherent. En aquest sentit, rebutgen allò que qualifiquen d'“apropiació” de les denominacions càrnies per part de productes vegetals amb fins més econòmics que nutricionals.
