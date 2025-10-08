El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell gestiona més de 500 llocs de treball
En total s'han atès 4.069 consultes d’empreses i de persones demandants d’ocupació
El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell (SOMI) ha gestionat un total de 277 ofertes de feina durant el primer semestre de 2025, que han permès la creació de 542 llocs de treball, segons informa l'Ajuntament. "Aquest volum d’activitat reflecteix el paper clau del servei en la dinamització del mercat laboral local i en l’acompanyament tant a persones demandants d’ocupació com al teixit empresarial del territori", afirmen des del consistori en un comunicat.
En aquest període, 141 empreses han fet ús dels serveis del SOMI, de les quals 56 són noves. Alhora, s’han atès un total de 4.069 consultes d’empreses i de persones demandants d’ocupació.
Perfils i ofertes més habituals
Les dones representen el 59% de els usuaris del SOMI, mentre que els homes són el 41%. Cal destacar un augment significatiu de joves entre 16 i 25 anys, i una edat mitjana d’inserció de 44 anys, amb un equilibri entre homes i dones (50%-50%).
Durant el semestre, s’han valorat i derivat 1.318 candidats per cobrir vacants, amb un 43% d’insercions efectives, una dada que està condicionada pel retorn d’informació de les empreses i altres factors com la mobilitat o la qualificació professional.
Les ocupacions més sol·licitades per les empreses han estat cambrers (serveis de restaurant i barra), monitoratge de lleure, cambrers d’habitacions, recepcionistes d’hotel, atenció al públic i dependents de comerç. D'altra banda, les ocupacions més sol·licitades per les persones en recerca de feina han estat atenció al públic i dependents de comerç, personal de caixa i reposició, operaris de fàbrica, recepcionistes d’oficina i personal administratiu.
