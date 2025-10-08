Vuit de cada deu catalans prefereixen ous de proximitat
El consumidor aposta per la frescor i creu que menys temps de transport preserva el valor nutritiu i augmenta la durabilitat del producte
DdG
La Federació Avícola Catalana (FAC) ha impulsat un exhaustiu estudi sobre el consum d'ous a Catalunya per conèixer la percepció dels consumidors sobre la procedència d'aquest aliment, els seus valors i el paper que té a la seva dieta. En el marc del Dia Mundial de l'Ou, que se celebra el pròxim 10 d'octubre, aquest estudi té per objectiu oferir dades que permetin tancar la bretxa entre allò que el consumidor valora (proximitat i qualitat) i allò que realment sap sobre la procedència dels ous, amb la finalitat afegida de valorar un producte local que és saludable i altament ric en nutrients.
La iniciativa té una especial significació enguany, ja que Catalunya ostenta la distinció de Regió Mundial de la Gastronomia, un reconeixement atorgat per l'Igcat (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). Aquest títol té com a finalitat promoure aquelles regions que contribueixen activament a la millora de la qualitat de vida de les persones, valorant les diferents cultures alimentàries, l'educació per a la salut i la sostenibilitat, i la innovació gastronòmica.
L'estudi estableix que un contundent 81% dels catalans (8 de cada 10) tria ous de proximitat, basant la seva elecció en tres motius clau: la frescor, el suport a l'economia local i la sostenibilitat. A partir de les conclusions d'aquest estudi, que ha recollit l'opinió de 1.000 ciutadans, s'han creat diferents recursos divulgatius. Sota el lema "Tria ous amb accent català", aquests materials pretenen fomentar el consum de producte català i facilitar al consumidor una compra més conscient i informada.
Les dades recollides indiquen que és particularment rellevant la importància de la frescor, ja que està directament relacionada amb la proximitat: un ou d'una granja propera garanteix menys distància i, per tant, menys temps des de la posta, la qual cosa contribueix a preservar el valor nutritiu, a mantenir les característiques organolèptiques i augmenta la durabilitat.
Suport a l'economia local
Segons els enquestats, triar ous de proximitat també significa donar suport a l'economia local, ja que fomenta la creació d'ocupació al sector primari i assegura que els beneficis es reinverteixin en la comunitat. A més, actua com a element d’equilibri territorial, afavorint la continuïtat de les activitats econòmiques tradicionals i promovent el manteniment de la tradició alimentària. D'aquesta manera, es fomenta un consum més sostenible i beneficiós per al medi ambient.
L'estudi també assenyala que el 68% de les persones enquestades creu saber que els ous que consumeix són de Catalunya, malgrat que un 28% afirma desconèixer la seva procedència real. La major part (el 81%) recorda haver vist un codi a la closca de l'ou que aporta informació, però el 25% dels consumidors confessa que no sap què vol dir i un 79% creu que és difícil d'interpretar. Per exemple, el 84% reconeix que no sabria dir si l'ou que compra té procedència catalana només mirant el codi.
