La fàbrica Nestlé a Girona preveu utilitzar 11.000 tones d'estelles forestals per generar vapor
La companyia fa servir aquesta matèria primera juntament amb els pòsits de cafè que s'obtenen en el procés de fabricació
Nestlé va posar en marxa el passat mes de maig la seva segona caldera de biomassa a la fàbrica de Girona. Amb l'entrada en funcionament, la caldera ha començat a utilitzar, juntament amb els pòsits de cafè obtinguts en el procés de producció, estelles forestals provinents de boscos catalans ubicats en un radi màxim de 50 quilòmetres al voltant de la factoria.
Durant aquest any, està previst que s'utilitzin prop d'11.000 tones d'estelles que procedeixen, majoritàriament, de la neteja de boscos ubicats tant a Girona (a les comarques de la Selva, Alt i Baix Empordà i la Garrotxa), principalment, així com de Barcelona (a les comarques del Maresme, Osona i Vall), segons informa la companyia.
Aquestes estelles provenen també de la neteja realitzada als voltants d'algunes zones urbanitzades d'aquestes províncies amb l'objectiu de prevenir incendis, alhora que també s'obtenen actuacions similars efectuades entorn d'infraestructures com carreteres, línies ferroviàries o línies elèctriques.
Aquestes estelles s'obtenen "en eliminar, en la neteja dels boscos, aquells arbres morts o mal formats amb l'objectiu d'adequar la massa forestal a la densitat d'arbres per hectàrea òptima", ha assenyalat Arnau Pi, director de la fàbrica de Nestlé a Girona. "D'aquesta manera s'aconsegueix un bosc més resilient i resistent a plagues, alhora que aconseguim reduir el risc d'incendis i es millora la biodiversitat de l'ecosistema", ha puntualitzat Pi.
Reducció d'emissions
La factoria de Nestlé a Girona va generar durant l'any passat més de 52.000 tones de pòsits de cafè que es revaloren com a biocombustible per a la generació d'energia en forma de vapor a través de les dues calderes de biomassa de què disposa la planta i la instal·lació de les quals va comportar una inversió de 39 milions d'euros.
Cadascuna de les calderes produeix unes 116.000 tones de vapor anuals. Com a resultat, el 80% del vapor demanat per la fàbrica ja prové d'aquestes fonts renovables. A més a més, les dues calderes de biomassa permeten evitar més de 36.000 tones d'emissions de CO₂ equivalent.
