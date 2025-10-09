El gironí Rai Roca es converteix en el nou president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics
El director del Club Nàutic l’Escala agafa el relleu d'Albert Bertran
El director del Club Nàutic l’Escala, Rai Roca, ha estat nomenat president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) durant la celebració de l’Assemblea General de l'entitat que ha tingut lloc a les instal·lacions de Marina Port Vell, de Barcelona, on també s'ha escollit la resta de la nova junta directiva de l’associació.
Rai Roca, que fins ara ocupava el càrrec de vicepresident de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, agafa el relleu d'Albert Bertran. "Ha treballat molt activament per la unió dels Ports de Catalunya i la defensa dels seus interessos", remarquen des de l'entitat en referència al ja antic president.
El paper dels ports
Roca és un defensor de la importància dels ports esportius gironins i catalans com a agents actius del territori. "Els ports no només són espais per amarrar embarcacions, són punts d’activitat econòmica, espais de vida i d’equilibri entre el turisme, el medi ambient i la comunitat local", va assegurar aquest mateix estiu en una entrevista pel podcast Girona Valley, que promouen Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria.
En la mateixa xerrada, el director del Club Nàutic l’Escala va assegurar que un dels elements clau com a projecte de futur és repensar els ports gironins i catalans com a espais integradors i que no siguin uns obstacles en els seus enclavaments als municipis. "Cal que siguin permeables, oberts als vilatans, connectats amb l’oferta cultural i comercial dels pobles costaners. Un port viu no és només per als qui naveguen, és per als qui hi passegen, hi treballen i hi troben la seva identitat", va manifestar.
A més, Roca també va destacar l’esforç i la inversió que fan els ports catalans en el procés de la transició energètica, ecològica i l’eficiència en sostenibilitat. "Apostem per energies renovables, eficiència en la gestió de residus, i educació ambiental. Però el més important és que tot això ho fem en col·laboració amb les empreses locals i les entitats socials", va afirmar.
