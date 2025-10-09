Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gironina Raquel Pont, nova sòcia responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA

Acumula més de 21 anys d'experiència al camp de la consultoria tecnològica.

La gironina Raquel Pont, nova sòcia responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA.

La gironina Raquel Pont, nova sòcia responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA. / NTT DATA

Redacció

Redacció

Girona

La gironina Raquel Pont ha estat nomenada responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA, multinacional de serveis de tecnologia de la informació i consultoria. Pont ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a NTT DATA, on en els darrers anys ha liderat projectes de transformació tecnològica orientats a optimitzar els processos de grans empreses.

La Regió Mediterrània de NTT DATA està integrada per més de 8.000 professionals i abasta Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Illes Balears i Aragó. Al conjunt d'aquesta regió, NTT DATA compta amb oficines a Barcelona, València, Alacant, Castelló, Múrcia, Palma i Saragossa.

"És per a mi un orgull i una gran responsabilitat liderar un gran equip de professionals d'una firma tecnològica com a NTT DATA. Continuarem apostant per la innovació i el talent tecnològic per mantenir el creixement a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Illes Balears i Aragó", ha afirmat la nova responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA.

Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Raquel Pont acumula més de 21 anys d'experiència al camp de la consultoria tecnològica. La seva trajectòria a la companyia va estar lligada als seus inicis a l'administració pública a Catalunya.

TEMES

