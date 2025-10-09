La gironina Raquel Pont, nova sòcia responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA
Acumula més de 21 anys d'experiència al camp de la consultoria tecnològica.
La gironina Raquel Pont ha estat nomenada responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA, multinacional de serveis de tecnologia de la informació i consultoria. Pont ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a NTT DATA, on en els darrers anys ha liderat projectes de transformació tecnològica orientats a optimitzar els processos de grans empreses.
La Regió Mediterrània de NTT DATA està integrada per més de 8.000 professionals i abasta Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Illes Balears i Aragó. Al conjunt d'aquesta regió, NTT DATA compta amb oficines a Barcelona, València, Alacant, Castelló, Múrcia, Palma i Saragossa.
"És per a mi un orgull i una gran responsabilitat liderar un gran equip de professionals d'una firma tecnològica com a NTT DATA. Continuarem apostant per la innovació i el talent tecnològic per mantenir el creixement a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Illes Balears i Aragó", ha afirmat la nova responsable de la Regió Mediterrània de NTT DATA.
Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Raquel Pont acumula més de 21 anys d'experiència al camp de la consultoria tecnològica. La seva trajectòria a la companyia va estar lligada als seus inicis a l'administració pública a Catalunya.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut