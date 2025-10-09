Més de 10.000 llars gironines reben l'Ingrés Mínim Vital
El 76% de les famílies que perceben aquesta prestació tenen menors a càrrec
Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital van en augment a les comarques gironines. Fins a 10.705 llars de la província, en les que viuen més de 37.000 persones, reben aquesta prestació, segons el darrer balanç publicat per la Seguretat Social.
En comparació amb el setembre de l'any passat hi ha 1.582 llars més que reben aquesta ajuda, és a dir, un increment de la cobertura del 17,3%. El nombre de ciutadans que es beneficien de l’Ingrés Mínim Vital ha crescut en més de 5.600 persones, un 17,8% més. Així, per cada ajuda, hi ha una mitjana de 3,49 persones que se'n beneficien.
Una mica més de la meitat de les persones titulars de l’Ingrés Mínim Vital a la demarcació de Girona són dones: 5.623 beneficiàries davant de 5.082 homes. Pel que fa a l’origen, el 57% dels titulars tenen nacionalitat espanyola i el 47% restants són estrangers.
La majoria tenen menors a càrrec
També destaca que el 76% de les llars que perceben aquesta prestació tenen menors a càrrec, en total més de 8.000 llars, fet que evidencia el paper de l’Ingrés Mínim Vital en la lluita contra la pobresa infantil. Dins d’aquest col·lectiu, fins a 1.540 unitats familiars són monoparentals.
En l’àmbit econòmic, l’import mitjà per unitat familiar s’ha situat en 475,71 euros, un 7,25% més que fa un any. En total, la Seguretat Social ha destinat 5,3 milions d’euros al setembre per garantir aquesta ajuda a les comarques gironines.
Més de 700.000 llars
Al conjunt de l'Estat, l'Ingrés Mínim Vital ha arribat al setembre a 776.924 llars on viuen 2.369.979 persones. La quantia mitjana de la prestació és de 514,7 euros al mes per llar i, en conjunt, la nòmina actual ha estat de 426,3 milions d'euros.
Aquest mes, hi ha 115.284 prestacions actives més que les que hi havia fa un any en aquest mateix període, fet que suposa un increment del 17,4%. Pel que fa a l'evolució dels beneficiaris, el setembre del 2025 es comptabilitzen 376.420 beneficiaris més que els registrats aquest mateix mes del 2024 (+18,9%).
