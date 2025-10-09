Conciliació
Treball planteja elevar fins a 10 dies els permisos per defunció de familiar
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, vol crear una llicència per absentar-se de manera remunerada si un familiar és ingressat a pal·liatius
Gabriel Ubieto
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha anunciat la seva intenció d’ampliar fins a 10 dies els permisos per mort d’un familiar. La ministra de Treball també advoca per crear un nou permís d’absència remunerada en cas que un familiar sigui ingressat en un hospital i hagi de rebre cures pal·liatives, amb l’objecte de millorar la conciliació dels treballadors.
Així ho ha anunciat Díaz aquest dijous en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press. Des del seu departament iniciaran un procés de reforma per ampliar el catàleg de permisos retribuïts, que seran a càrrec de l’empresa.
Actualment, l’Estatut dels Treballadors contempla entre dos i quatre dies de permís per defunció d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat, cosa que inclou pares, fills, germans, avis, nets, sogres o cunyats. La idea ara és elevar aquest permís fins als 10 dies, si bé des de Treball encara no han definit quin grau de consanguinitat serà exigit per poder accedir a aquesta llicència.
La vicepresidenta segona ha assegurat que compta amb el recolzament i la complicitat dels seus socis de Govern i que «pròximament» elevaran al Consell de Ministres un projecte de llei per tramitar la reforma.
L’altre element d’aquests canvis en matèria de conciliació que pretén la líder de Sumar és crear una llicència per ingrés en cures pal·liatives d’un familiar. Actualment, no existeix un permís de tal índole, si bé sí que es contempla fins a quatre dies d’absència remunerada per hospitalització de familiar.
Díaz, després de fracassar en el seu primer intent d’aprovar un projecte de llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, activa ara una altra via que també concedirà més temps als treballadors. No és la primera ampliació de permisos retribuïts que aprova aquesta legislatura.
Ja l’any passat, a la calor de la DANA de València, Treball va aprovar un nou permís climàtic, que habilita un empleat a absentar-se del seu lloc de treball fins a quatre dies si els factors meteorològics no li permeten desplaçar-se en condicions de seguretat.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut