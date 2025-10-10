Només 1 de cada 200 comunitats de propietaris de Girona té plaques fotovoltaiques
Des del Col·legi d'Administradors de Finques apunten que "un dels motius que explica aquesta dada és la dificultat per posar-se d'acord"
El 0,5% de les comunitats de propietaris de les comarques gironines té instal·lades plaques solars fotovoltaiques als seus edificis, o el que és el mateix, només una de cada 200 comunitats disposa d'aquest equipament. Aquesta és una de les principals conclusions de l'enquesta que ha realitzat el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona entre els seus col·legiats i que ha presentat aquest divendres a l'Hotel Carlemany de Girona.
"Un dels motius que explica aquesta dada és la dificultat per posar-se d'acord", ha apuntat Jordi Rosell, doctor en economia aplicada i docent a la UdG, durant la presentació dels resultats. En el cas de les plaques solars tèrmiques les dades són lleugerament superiors, un 1,8% de les comunitats té aquesta instal·lació. Pel que fa als punts de recàrrega, només una de cada 100 comunitats de la província (1,1%) compta amb aquest equipament.
L'enquesta ha fet un radiografia de la presència del sector a les comarques gironines. Segons els resultats, el 80% dels administradors es dediquen a la gestió dels arrendaments i, fins al 95%, a les comunitats de propietaris.
El col·lectiu gestiona més de la meitat dels habitatges de les comarques gironines, arribant a dues de cada tres persones de la demarcació. En total, donen feina a 1.700 persones, el que representa el 0,4% de la població ocupada de les comarques gironines.
Presència dels bancs
A més, segons l'enquesta, gairebé dues de cada tres comunitats de propietaris treballa amb el Banc Sabadell, un 63,75%. Una xifra que, segons Jordi Rosell, està molt per sobre de la quota de mercat del banc a la província, que és d'antre un 30 i un 40%. "Això és una demostració de què els convenis funcionen", va apuntar Xavier Verdalet, vocal de la junta de govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, durant la presentació.
CaixaBank és la segona entitat bancària amb més presència a les comunitats de propietaris gironines, amb un 24,1%, seguida per BBVA amb un 7,16%, segons aquesta enquesta.
L'habitatge, una "prioritat"
La jornada, que ha aplegat desenes de persones, s'ha obert amb la intervenció de Francesc X. Quintana, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, que ha assegurat que "la nostra professió resulta absolutament essencial per la bona gestió dels habitatges, els seus propietaris i els seus usuaris".
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat "l’habitatge és una prioritat del Govern perquè considerem que és una prioritat de país". De fet, Paneque ha admès que "és el principal problema que ens trasllada actualment la ciutadania" i ha explicat que el problema a Catalunya no és la manca de sòl, sinó "la gestió del mateix". A més, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat durant la seva intervenció que cal "poder garantir el dret a un habitatge digne a tots els gironins i gironines".
