El sector turístic gironí defensa la sostenibilitat com a eina per ser més competitius
Lloret de Mar acull un cicle de jornades formatives especialitzades amb la gestió de l’energia
L’Institut Tecnològic Hoteler (ITH), de la mà de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, ha celebrat aquest dijous una nova edició d’ITH Hotel Energy Meetings al Palau Congressos Olympic de Lloret de Mar, un cicle de jornades formatives especialitzades amb la gestió de l’energia i la sostenibilitat en el negoci hoteler.
La sessió ha comptat amb la presència d’Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, i Coralía Pino, responsable d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat de l’ITH, que han inaugurat la jornada destacant el paper clau de l’eficiència energètica com a motor de competitivitat pels establiments turístics de la província.
Antoni Escudero, ha posat de manifest la importància de la sostenibilitat turística com a eina per tal que el sector turístic creixi d’una forma millor, amb responsabilitat, compromís amb "el nostre entorn i, en cuidar millor els nostres destins".
Durant la trobada, Coralía Pino, ha presentat el Programa de Rehabilitación Energética en Establecimientos Turísticos ITHSaveHotel, subvencionat per la Secretaria d’Estat de Turisme, iniciativa que ofereix a hotels, càmpings, balnearis i altres allotjaments l’oportunitat de reduir de forma immediata i sostenible els seus costos energètics, incrementar el valor dels seus actius i reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat, amb accés a assessoria experta, certificacions d’estalvi energètic (CAE’s), ajudes públiques i finançament preferent.
