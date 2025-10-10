El sector surer lliura els seus premis anuals a Torrent
La Fundación para la Cultura del Vino, el programa El vermut de Llucià Ferrer i Pep Espadalé i Jaume Perarnau, distingits amb els XXXIII Premis Gla d'Or
L'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AECORK) va lliurar dijous al vespre els XXXIII Premis Gla d'Or, la màxima distinció del sector surer català, en un acte celebrat a l'Hotel Mas de Torrent. Aquests guardons, des de 1990, reconeixen la tasca de persones, entitats i institucions que contribueixen a projectar els valors del suro i a reforçar el seu vincle amb el vi, la cultura i el patrimoni gastronòmic del nostre país. Enguany, els guardonats han estat la Fundación para la Cultura del Vino, el programa El vermut de Llucià Ferrer, i Pep Espadalé i Jaume Perarnau.
Joan J. Puig, president d'AECORK, va explicar que «aquests premis són una mostra de la connexió històrica i indissociable entre el suro, el vi i la nostra cultura». I ha afegit: «Al llarg dels anys els empresaris del suro hem tingut l'honor de reconèixer figures rellevants de l'àmbit de la viticultura, la gastronomia, la comunicació i la política, que amb la seva veu han contribuït a donar projecció internacional al nostre sector i a posar en relleu que treballem amb un material noble que ofereix prestacions inigualables als vins i que és el millor aliat del medi ambient».
El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, vardestacat en la seva intervenció que «les institucions tenim el deure de donar suport i continuïtat a iniciatives com els Premis Gla d'Or. Per això, des de la Diputació, hi col·laborem a través del nostre segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent».
Els guardonats del 2025
Fundación para la Cultura del Vino. Pel seu compromís de difusió de la cultura del vi en tots els seus àmbits i de defensa del vi com a patrimoni cultural, històric, gastronòmic, turístic i tradicional del nostre país.
El vermut de Llucià Ferrer. Per ser un programa radiofònic de referència que ha posat en valor la cultura catalana i ha esdevingut un punt de trobada de conversa, tradició i gaudi de productes locals com el vi.
Pep Espadalé i Jaume Perarnau. Per esdevenir figures clau per al desenvolupament, la consolidació i la projecció del Museu del Suro de Catalunya com a institució de referència en l'àmbit del patrimoni industrial i cultural del país.
Al llarg de més de tres dècades, els Premis Gla d'Or han reconegut prop d'una vuitantena d'ambaixadors del suro, entre els quals destaquen noms com Álvaro Palacios, el Comité Champagne, la Federación Española del Vino, els germans Roca o la Barcelona Wine Week.
El guardó, una insígnia en forma de gla, simbolitza la connexió amb l'alzina surera i amb el compromís d'un sector que representa la sostenibilitat, la innovació i la qualitat. L'entrega dels premis esdevé una oportunitat per acostar prescriptors d'àmbit internacional al suro i reforçar la condició del suro com a aliat indispensable del vi, i el tap de suro com a únic tap cent per cent natural, reutilitzable i reciclable, que contribueix a la maduració òptima i a la reducció de la petjada de carboni.
L'acte va reunir els principals exponents del sector surer, forestal o empresarial per reivindicar el suro català com a producte natural de proximitat i qualitat, i les seves implicacions sostenibles, socials o econòmiques.
