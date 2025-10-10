Transgourmet creix amb 23 nous supermercats aquest 2025
Durant els mesos d’estiu la companyia ha inaugurat 9 establiments franquiciats
Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats de proximitat, continua l’estratègia de creixement dels seus supermercats franquiciats amb l’obertura de 23 nous establiments des de principi d’any.
Aquesta expansió reforça la seva presència a 8 comunitats autònomes: 7 inauguracions a Catalunya, 6 a les Balears, 4 a la Comunitat Valenciana, 2 a les Canàries i 1 a Andalusia, Aragó, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat de Madrid. En total, aquests supermercats sumen una superfície de vendes de 5.495 metres quadrats.
Durant els mesos d’estiu, la companyia ha inaugurat 9 establiments franquiciats. 6 de les noves botigues operen amb l’ensenya Suma: 2 a les Balears i 1 a les províncies de Saragossa, Barcelona, Madrid i Alacant.
Dos supermercats més han obert amb la marca Kuups, a les províncies d’Alacant i València, com a resultat de l’aliança entre Transgourmet i Nudisco formalitzada el mes de maig passat, amb l’objectiu d’impulsar la seva expansió a la zona de Llevant.
A més, la companyia ha inaugurat un nou establiment amb l’ensenya Spar a la demarcació de Barcelona. En conjunt, aquestes 9 obertures sumen una superfície de vendes de 2.170 metres quadrats.
