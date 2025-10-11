Transports
Renfe invertirà 1.000 milions els pròxims cinc anys als seus tallers
L’objectiu és que els trens passin un 29% menys de temps en reparació
L’empresa podrà incrementar les freqüències, millorar el servei i ingressar més pels bitllets
Celia López
Renfe va anunciar ahir una inversió històrica que superarà els 1.000 milions d’euros per als pròxims cinc anys. Aquests fons es destinaran a un ambiciós pla de manteniment l’objectiu principal del qual és la modernització, digitalització i el creixement de les instal·lacions de manteniment de la companyia per millorar la qualitat del servei ferroviari. L’operadora assegura que aquestes inversions permetran estalviar un 29% de les hores que els trens han de passar als tallers. En concret, aquest pla contempla una inversió de 420 milions d’euros en tallers que ja estan en execució o en fase de redacció de projecte, i fins a 490 milions d’euros addicionals en tallers actualment en estudi. A això se sumen 295,6 milions d’euros destinats al Pla de Millora d’Instal·lacions Industrials, que ja ha executat el 25% de les seves actuacions previstes.
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va donar a conèixer el pla des dels tallers que l’empresa pública de transport té a Fuencarral, un barri al nord de Madrid, que precisament es convertirà al taller més gran d’Espanya dedicat a trens de servei públic (com els voltants). El ministre va explicar que aquesta inversió té per objectiu "que els trens fallin menys", cosa que repercutirà en un millor servei, tot i que va assegurar que el nombre d’incidències ja s’està reduint mes a mes. "Es tracta d’una aposta estratègica de la companyia i del Govern per apostar per la innovació tecnològica, avançant en la transformació del sistema ferroviari espanyol", va defensar Puente.
A tot Espanya
Actualment, la xifra de negoci d’aquesta divisió de manteniment ronda aproximadament els 600 milions d’euros, per la qual cosa aquest estalvi es podria traduir en uns 180 milions d’euros cada any. No obstant, on més es notarà aquest esforç inversor de diners públics serà que els trens passaran menys pel taller, per la qual cosa Renfe podrà incrementar les freqüències i millorar el servei, i ingressar més per la venda de més bitllets.
La inversió total es distribuirà en 420 milions d’euros en tallers que ja s’estan construint o que ho faran pròximament, en 490 milions en estudi (dels quals finalment se n’utilitzaran uns 300) i en 296 milions en millorar les instal·lacions existents.
Aquesta última actuació permetrà modernitzar 60 tallers distribuïts per tot el país, incloent mesures d’eficiència energètica com la instal·lació de panells solars, l’adaptació a noves normatives o adequació d’eines com els túnels de rentat dels trens. Els tallers d’alta velocitat proporcionen manteniment als trens de Renfe, però també als de la competència, com Ouigo o Iryio. L’operadora pública ingressa uns deu milions d’euros pel lloguer d’aquestes instal·lacions.
Les noves actuacions estan previstes per als tallers de la Sagrera (20 milions), La Sagra (20), Almeria (40) o Irun (30 milions), que afegiran una nova capacitat per al manteniment de més trens de fins a 200 metres de llarg. En la part de servei públic, les actuacions estan previstes als tallers d’Aranjuez (70 milions), Fuencarral (49), Móstoles (51) o Alcalá de Henares (70), a Madrid; o a Ripoll (17), Vilanova i la Geltrú (20), Manresa (40) o Sant Andreu Comtal (únicament assumirà la inversió d’equipament), a Catalunya; mentre que a la resta d’Espanya es construiran o es modernitzaran tallers a Santander (20 milions), Màlaga (40), Múrcia (40) o València (més de 15 milions).
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?