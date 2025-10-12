Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
Salt, Maçanet de la Selva i Lloret de Mar són les tres poblacions gironines amb uns ingressos mitjans per contribuent més baixos
Fornells de la Selva es converteix en el municipi gironí amb la renda mitjana per contribuent més elevada del 2023, superant a Port de la Selva, que va liderar el rànquing el 2022, segons les dades publicades per l'Agència Tributària fa escassos dies. Amb 46.939 euros, Fornells lidera el llistat, tot i que no és del tot una novetat, ja que l’Idescat ja el va situar fa uns mesos com el municipi gironí amb més renda per càpita el 2022, amb 24.840 euros.
Les dades de l'Agència Tributària, però, calculen la renda mitjana per cada contribuent de l'IRPF. En el cas de Fornells de la Selva, aquesta xifra va créixer un 4,6% entre 2022 i 2023, mentre que a Port de la Selva va caure un 9,3%, passant de liderar el rànquing a ocupar el sisè lloc.
Just darrere de Fornells se situa Quart, que amb una renda mitjana de 45.512 euros, per contribuent va escalar de la cinquena a la segona posició, amb un increment percentual del 17,2%. El podi el completa Sant Gregori, amb 44.713 euros, un 5,7% més que un any enrere.
Entre les rendes més elevades de la província, destaca la pujada que es va registrar a Bordils, on es va passar de 34.485 euros el 2022 a 42.014 euros el 2023, gairebé 8.000 euros més, o el que és el mateix, un increment del 21,8%.
Municipis amb la renda més baixa
A l’altre extrem, se situen un grup de municipis on la renda mitjana és gairebé la meitat de l'assolida als municipis amb els registres més alts de la província. Salt és el municipi gironí amb la renda mitjana més baixa, amb 24.847 euros.
Per darrere de Salt en el llistat de les localitats amb la renda més baixa es troben Maçanet de la Selva (27.681 euros), Lloret de Mar (28.127), Arbúcies (28.574), la Bisbal d'Empordà (28.660) o Figueres (28.829).
A la ciutat de Girona la renda mitjana per contribuent es va situar el 2023 en 36.941 euros, un 1,4% més que l'any 2022. De fet, la renda només va caure a onze municipis de les comarques gironines, segons les dades de l'Agència Tributària.
Lluny dels màxims
Tot i que Fornells lidera el rànquing a Girona, la mitjana registrada està considerablement per sota dels municipis amb la renda més alta d'Espanya i Catalunya. El municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón lidera el rànquing de tot Espanya, amb més de 88.000 euros de renda, gairebé el doble que a Fornells de la Selva.
Per darrere de Pozuelo de Alarcón hi ha Boadilla del Monte, amb 70.869 euros. La primera localitat catalana del rànquing a nivell estatal es troba en el tercer lloc: Sant Just Desvern que, amb una renda mitjana de més de 67.265 euros per persona, repeteix com el municipi més ric de Catalunya per segon any consecutiu.
A la segona posició de Catalunya es troba Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La ciutat del Vallès Occidental, que en tan sols un any ha pujat del quart lloc al segon al rànquing català, té una renda de 66.073 euros, una mitjana que ha pujat en gairebé 4.000 euros en un any. De fet, els deu municipis més rics de Catalunya el 2023 es troben a la província de Barcelona.
