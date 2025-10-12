Interès mundial pels iogurts de la Fageda gràcies a la superàvia catalana
Un estudi científic sobre Maria Branyas, morta el 2024 amb 117 anys, acaba de citar la seva microbiota, cosa que va portar a recordar el seu consum diari de iogurts i de la marca que consumia · Tot i que les vendes s'han disparat, la Fageda descarta ampliar la producció
Quina és la clau de la longevitat? Un estudi científic de la biologia de Maria Branyas, la superàvia catalana morta el 2024 amb 117 anys, va analitzar la seva biologia i va citar la seva microbiota, cosa que va portar a recordar el seu consum diari de iogurts i la marca que ella va concretar: La Fageda.
D’aquí sorgeix la bogeria mundial que existeix ara per adquirir el producte, que únicament es comercialitzava durant dècades a Catalunya i, des del 2023, també a les Balears, València i Madrid.
La responsable de Comunicació de la cooperativa que fabrica aquests iogurts, Esther Carreras, ha explicat que, en les dues primeres setmanes des de la publicació de l’estudi, liderat per l’Institut d’Investigació Josep Carreras, han rebut les mateixes peticions que en tot un any. A molts lineals de supermercats, la Fageda ha esgotat tots els iogurts a la venda
L’informe, el més detallat que s’ha realitzat fins ara a una persona supercentenària, apunta nombrosos factors, entre els quals apareix «un microbioma dominat per bifidobacteris beneficiosos».
Carreras subratlla que en l'estudi van participar també "entitats científiques del Regne Unit i els Estats Units" i que la majoria de peticions ha arribat d'aquests països en recordar-se que Maria Branyas va publicar el 2022 en un perfil que la seva família li mantenia a les xarxes socials el consum diari que realitzava de iogurts de La Fageda.
"Des d'aleshores, el seu nom i la nostra marca han estat vinculats", rememora la responsable de Comunicació, que precisa, no obstant això, que la cooperativa no té cap intenció d'ampliar els seus mercats ni la seva producció.
La raó és la que la porta a agrair tot l'interès mediàtic que s'ha generat i que no és altra que la visibilització de la tasca que realitza una firma que no és empresa, és una fundació sense ànim de lucre que treballa amb persones discapacitades i en situació de vulnerabilitat per integrar-les al mercat laboral.
La majoria de les 650 persones que formen part actualment de la plantilla de La Fageda tenen aquest perfil, una voluntat que es manté des de la posada en marxa del projecte el 1982 de la mà del psicòleg Cristóbal Colón.
L'experiència de Colón als hospitals psiquiàtrics dels anys 70, "llavors anomenats manicomis i en els quals se sobrevivia més que es vivia", segons puntualitza Esther Carreras, el va portar a plantejar-se aquesta utopia.
"Es va marcar l'objectiu de millorar la vida d'aquelles persones, concebent el treball com un instrument amb un rol transformador", afegeix Carreras, que relata com allò va començar amb quinze persones a Olot (Garrotxa) per fer el salt el 1987 a l'actual masia Els Casals, en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Sobre això, puntualitza que Cristòbal Colon va tenir en ment sempre que la ubicació de la cooperativa havia d'estar "en plena naturalesa, concebuda com un dels seus pilars ideològics pel rol importantíssim amb què compta per al benestar de les persones".
Esther Carreras, agraïda en tot moment per l'altaveu brindat per l'estudi a Maria Branyas, insisteix que "La Fageda és un projecte de l'economia social que dedica la seva missió a col·lectius vulnerables de la comarca de la Garrotxa amb la finalitat clara de millorar la seva vida oferint-los oportunitats de treball, formació i serveis assistencials de qualitat".
"La nostra voluntat no és créixer al mercat, tot això no ho utilitzarem per expandir-nos, perquè el nostre objectiu és millorar la vida d'aquestes persones per sobre dels rendiments econòmics, tota l'activitat de producció és la manera de generar llocs de treball i l'estructura empresarial mai és una finalitat, és un mitjà", manifesta.
El resum és que La Fageda és "una fundació sense ànim de lucre, no hi ha propietaris ni accionistes, tots els beneficis que es generen es reinverteixen a final d'any en el projecte".