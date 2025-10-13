Albert Puxan: "Girona és com una vall de la maquinària de l’inoxidable i no n’hi ha gaires al món"
El director general de Mimasa analitza l’èxit del sector, la trajectòria de la companyia a les portes dels 40 anys i l’estrena de la nova seu a Fornells
Mimasa Washing Technologies és avui un símbol d’enginy, resiliència i visió empresarial des de la nova seu, ara a Fornells de la Selva després de deixar Cornellà de Terri. Nascuda fa gairebé 40 anys com una empresa familiar dedicada a la fabricació de maquinària de rentat industrial per al sector alimentari, ha sabut transformar un moment tràgic en una història de superació col·lectiva. Ara fa deu anys, la tragèdia de l’accident aeri de Germanwings va costar la vida al fill del fundador, Carles Milla, i va marcar profundament el destí de la companyia, però també va generar la determinació del seu equip per continuar amb la seva visió. Albert Puxan, actual director general de Mimasa, repassa l’actualitat de la companyia, la seva entrada al Fòrum Carlemany com a vicepresident i el seu càrrec com a president d’Alimentaria FoodTech.
Al podcast Girona Valley número 68 que impulsen Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria, Puxan recorda el sinistre aeri com "el repte més dur i alhora el punt d’inflexió que ens va fer créixer com a persones i com a empresa". Explica que, tot i la pèrdua, van decidir tirar endavant amb un objectiu clar: "honrar la feina feta i demostrar que el projecte podia anar encara més lluny". Aquell esperit és avui l’eix de tot el que fan i Puxan ho explica amb una passió que es contagia i amb una visió global: "Girona és com una vall de la maquinària de l’inoxidable i, segurament, no n’hi ha gaires al món i això és encomiable per a les empreses que ho han fet possible", remarca.
Més de quaranta països
Mimasa ha consolidat el seu lideratge internacional amb presència a més de quaranta països. La firma aposta per la tecnologia aplicada al rentat industrial, amb màquines que redueixen el consum d’aigua i energia gràcies a sistemes intel·ligents de control i optimització. "El procés de rentat és una part invisible però essencial de la seguretat alimentària, i nosaltres volem que sigui també un exemple d’eficiència i sostenibilitat", destaca Puxan.
El director general remarca que el gran actiu de Mimasa és el seu equip humà. "Tenim enginyers molt preparats que podrien treballar en qualsevol lloc del món, però han triat quedar-se a Girona. Això diu molt del projecte i del que representa", explica. Aquesta aposta pel talent local ha permès a l’empresa créixer sense perdre l’essència ni la proximitat amb el territori. I el que l’apassiona de la seva feina és "transformar els problemes o reptes en solucions i fer-ho amb l’equip i amb passió. Som-hi i endavant!", admet.
Innovació
La innovació és un altre dels pilars que expliquen l’èxit de Mimasa. L’empresa destina una part important dels seus recursos a la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies. "No volem competir en preu, sinó en valor perquè no fabriquem en sèrie sinó una a una", afirma Puxan. "Cada màquina que surt de la nostra planta és el resultat de moltes hores d’enginyeria i d’escoltar el client per oferir-li exactament el que necessita", conclou.
Pocs mesos abans de celebrar els 40 anys d’història i un futur obert a nous mercats, Mimasa exemplifica com una empresa gironina pot competir a escala global sense renunciar als seus valors. Des de la tragèdia fins a l’èxit internacional, la seva trajectòria és la d’una empresa que ha fet de la perseverança, la innovació i la professionalitat la seva millor carta de presentació.
