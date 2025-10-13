Els sindicats criden a manifestar-se "massivament" en suport a Palestina: "L’acord de pau no dona garanties"
Mantenen la vaga general i mobilitzacions convocades per aquest dimecres 15 d’octubre
La secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo, i el secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica, han fet una crida als treballadors per participar "massivament" en la vaga general i mobilitzacions unitàries convocades per aquest dimecres 15 d’octubre en suport a Palestina.
Tot i l'alto el foc, la representant de CCOO ha assegurat que ara hi ha més motius que mai per mantenir la vaga. "Del que estem parlant és més d’un alto el foc que d’un pla de pau, donades les incerteses i ambigüitats que el mateix pla conté, serà la pressió internacional la que pugui consolidar una pau justa i duradora", ha dit Estudillo.
Segons Rica, la vaga és el manteniment de la pressió internacional per una solució del conflicte. "L’acord de pau no dona garanties, ni marca un full de ruta en defensa de la sobirania del poble de Palestina que ha quedat al marge d’aquest procés de pau", ha dit en roda de premsa.
Els dos sindicats han convocat una concentració davant de la seu de la Generalitat de Girona a les 10:30 h. Els representants sindicals també han informat que la jornada finalitzarà amb la manifestació unitària organitzada amb la resta de sindicats de comarques gironines i l’entitat Girona amb Palestina-BDS que sortirà de la plaça Independència de Girona a les 18:30 h.
