L’empresa gironina Ecowin inaugura el seu primer "showroom"
L'empresa ha posat en marxa a la seva pàgina web eines amb l'objectiu de simplificar la presa de decisions dels seus clients
L’empresa gironina Ecowin, especialitzada en tancaments d’alumini i PVC, ha inaugurat el seu primer "showroom" al centre de Girona, a Gran Via Jaume I. "Aquest nou espai neix amb la voluntat d’anar molt més enllà d’un punt de venda: és una experiència immersiva que convida a imaginar com seria viure en una llar més lluminosa, silenciosa, eficient i connectada", exposen des de la companyia.
"No venem només finestres. Oferim calma, estètica i confort real a la llar, amb un servei clau en mà que acompanya cada pas. Aquest showroom és una finestra al futur de com volem que els nostres clients visquin els seus tancaments", asseguren des de l'empresa.
A més, Ecowin ha posat en marxa a la seva pàgina web eines amb l'objectiu de simplificar la presa de decisions dels seus clients, com ara una calculadora d’estalvi energètic que permet visualitzar de manera clara l’impacte econòmic i ambiental d’una renovació dels tancaments. L'empresa també ofereix un recomanador intel·ligent, que orienta sobre quin producte s’adapta millor a les necessitats i preferències de cada projecte.
