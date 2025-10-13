Transgourmet compra l'empresa gironina de distribució d’alimentació Dispuig
L'empresa factura anualment uns 50 milions d’euros i té una plantilla de 160 persones
Transgourmet Ibèrica ha adquirit el 100% de l’empresa de distribució d’alimentació Dispuig. Fundada a Girona el 1944, Dispuig factura anualment uns 50 milions d’euros i té una plantilla de 160 persones.
La companyia està especialitzada en la distribució de peix fresc, a més de xarcuteria, formatges, carn, productes congelats, postres i cafè, entre altres productes. També destaquen els seus serveis complementaris de filetejat i preparació de peix adaptat a les demandes de l’hostaleria.
Dispuig té les seves instal·lacions principals a la ciutat de Girona , on hi ha la seva plataforma central de 4.000 metres quadrats i un magatzem de peix fresc de 1.400 metres quadrats. A més, disposa d’una altra nau a la localitat de Bolvir, per donar servei a tota la Cerdanya. La seva flota està composta per 45 vehicles dedicats a la distribució del producte congelat i refrigerat, i uns altres 25 vehicles per al peix fresc,
Enfortir la seva posició
Amb aquesta operació, Transgourmet té com a objectiu "enfortir la seva posició a les comarques gironines i reforça la seva línia de negoci dirigida a l’hostaleria incorporant el talent, l’experiència, l’assortiment i les instal·lacions d’una empresa que fa més de 80 anys que subministra al sector hostaler", segons informa l'empresa en un comunicat.
"Dispuig encaixa al 100% amb la nostra estratègia, que té entre els seus pilars el servei a l’hostaleria i el subministrament de producte fresc. Aquesta adquisició ens permet créixer amb un especialista en el sector i líder a la seva regió, i reforçar el nostre compromís amb la qualitat i la proximitat", assegura Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibèrica.
Altres operacions
Aquesta és la tercera operació corporativa que Transgourmet Ibèrica formalitza aquest 2025. A primers d’any, la companyia va crear amb Nudisco la societat Nuditrans, amb l'objectiu d'impulsar el negoci de supermercats de proximitat a la zona de Llevant. Fruit d’aquesta aliança, ja s’han inaugurat dos supermercats Kuups, a Novelda i Algemesí, que se sumen als més de trenta amb què va néixer Nuditrans.
Posteriorment, Transgourmet va adquirir el grup mallorquí Moyà Saus, incorporant dues plataformes logístiques, tres cash&carry i una xarxa de supermercats propis i franquiciats.
