Un 2,8% dels accionistes clients del Sabadell acudeix a l’opa, un 1,1% del capital social
Els titulars amb accions dipositades al banc representen el 30,8% del total
Un 2,8% dels accionistes del Banc Sabadell amb els títols dipositats a l’entitat han acudit a l’opa, el que representa un 1,1% del total del capital social, segons ha informat el banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En total, els clients del banc que també són accionistes representen el 30,8% del capital social, de manera que un 97,2% d’aquests accionistes ha rebutjat l’operació. Per ara, es desconeix l’opció de la resta -excepte en el cas de l’accionista David Martínez, que va anunciar que acudiria a l’oferta, o de Zurich, que va dir que la rebutjava. El resultat final se sabrà aquest mateix divendres.
