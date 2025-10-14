Catalunya lidera la venda de moda de segona mà amb quasi 150 botigues
Barcelona, amb 74, és la segona ciutat amb més locals de peces reutilitzades, per darrere de Madrid, que en té 91
A les comarques gironines hi ha 14 botigues
Laura Estirado
La moda de segona mà segueix en ascens a Espanya, malgrat estar encara lluny de les xifres d’altres països europeus amb més tradició. Aquest tipus de botigues han evolucionat en els últims anys tant en oferta com en la seva aparença externa. Han passat de ser espais bigarrats i poc atractius, a llocs espaiosos, amb una oferta ben presentada. El rejoveniment del públic ha sigut clau en aquest creixement. "El perfil del nostre client respon a una persona amb un alt grau de fidelització, interessada en la moda sostenible i que aprecia el valor afegit de la finalitat social de la roba utilitzada. Fins al 2020, el segment dels de menys de 25 anys representava el 10% dels nostres consumidors; avui n’és el doble", apunta Rubén González, retail strategy manager d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
No obstant, avui dia el sector continua estant molt atomitzat. "No estem agrupats sota cap gran associació, cada un va a la seva. A Catalunya, cap organisme té totes les dades sobre el nombre d’establiments o facturació", explica Joan Carles Montes, portaveu d’Humana, l’entitat que sí que ha quantificat per primera vegada les botigues de roba de segona mà. Sota el títol Quantes botigues de roba de segona mà hi ha a Catalunya, l’informe, publicat el 2024 i actualitzat l’abril del 2025, no només ofereix dades d’aquest territori, sinó de la resta de províncies espanyoles.
Per la seva part, des de l’Agència de Residus de Catalunya, que s’encarrega dels residus tèxtils i les polítiques de moda circular, confirmen a aquest diari que, tot i que no tenen dades econòmiques sobre el sector, sí que tenen una base de dades amb centres de reutilització. Però en aquest cercador la informació sols està actualitzada fins al 2022, i "hi pot haver certes discrepàncies amb la realitat en el dia d’avui". "Treballem per actualitzar aquesta base de dades", aclareixen.
El pioner estudi d’Humana, en canvi, ofereix per primera vegada una radiografia precisa. Se’n desprèn que Espanya té 743 establiments dedicats a la segona mà. Una xifra molt lluny de les 10.200 charity shops del Regne Unit. Segons la Charity Retail Association, el 90% d’aquestes botigues venen roba de segona mà com a activitat principal; el 10% restant està especialitzat en mobles, electrodomèstics i llibres.
En el cas francès, segons ha publicat Le Figaro, l’empresa que més roba ven allà és la plataforma Vinted, per davant d’Amazon i Kiabi, de Zara i fins i tot de Shein.
Benefici social i ambiental
Segons aquest estudi, Catalunya compta amb unes 150 botigues de moda de segona mà, les 62% de les quals es concentren en mans de quatre entitats de l’economia social. Això constata que el sector del comerç second hand es caracteritza en gran part pel seu tradicional caràcter social, unit a un rellevant benefici ambiental.
S’han comptabilitzat 144 botigues físiques a la via pública en 35 municipis catalans, si bé es dona per fet que la xifra probablement ascendeix a 150, ja que l’informe "no contempla municipis gaire petits on hi pot haver establiments d’aquest tipus".
La meitat de l’oferta de roba de segona mà es concentra a Barcelona, que, amb 74 punts de venda (29 d‘aquests es troben al Raval), és la segona ciutat espanyola amb més establiments de moda reutilitzada, per darrere de Madrid, que en té 91. Per províncies catalanes, Barcelona en té 114, seguida de Girona, que en té 14; Lleida, amb 10, i Tarragona, amb 6.
Els establiments comptabilitzats estan gestionats per 48 operadors, siguin entitats de l’economia social o empreses. És un sector atomitzat en el qual el 62% de l’oferta es troba en mans d’entitats socials amb àmplia trajectòria: Moda re– en gestiona 48 (inclou les botigues de Formació i Treball), seguida d’Humana amb 22, Aeress amb 12 (inclou les d’Andròmines, Fundació Engrunes, Solidança i L’Encant) i Roba A8.
El principal element comú és que són organitzacions sense ànim de lucre que destinen els beneficis de la seva gestió a projectes socials. Les peces i articles destinats a la venda a les seves botigues procedeixen de donacions dels ciutadans fetes en punts de recollida selectiva situats o bé a la via pública o bé a l’interior dels mateixos establiments, així com articles d’estocs no venuts d’algunes marques de moda.
L’informe té en compte grans marques (Zara o H&M, per exemple) que estan prenent posició en aquest mercat, així com s’han comptabilitzat 55 plataformes de venda online i 14 mercats urbans (com Els Encants de Barcelona), mercats itinerants o iniciatives efímeres.
A Espanya hi ha 743 botigues físiques en 178 municipis. La meitat, concentrades a Catalunya, Andalusia i la Comunitat de Madrid.
