La ComerÇiada celebra l'acollida dels consumidors: "Ha estat un pas endavant"
La campanya del comerç local tanca la seva tercera edició amb la participació de més de 1.000 botigues
La ComerÇiada tanca la seva tercera edició repetint bones sensacions i augmentat la participació. En total, més de 1.000 negocis entre comerços, bars, restaurants i serveis diversos, van participar durant la setmana passada en la que vol ser la festa del comerç local. Aquesta xifra s'ha incrementat any rere any, amb uns 560 establiments la primera edició i més de 700 l'any passat.
Alhora que s'han incrementat els establiments participants en la campanya, el nombre de clients també ha crescut. "Cada vegada hi ha més gent que sap que existeix la ComerÇiada", afirma la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, en declaracions a aquest diari. "Ha sigut un pas endavant", afegeix.
En la mateixa línia, el responsable l'àrea de comerç de la FOEG, Albert Gómez, assegura que "cada vegada hi ha més consumidors". Gómez considera que el sector "necessitava una campanya com aquesta" per poder "reivindicar tots els valors del comerç de proximitat". "Com a consumidors, quan comprem configurem a quin poble o ciutat vivim", exposa.
Una campanya a nivell nacional
A més, Albert Gómez explica que "ens agradaria que s'acabés convertint en una campanya a nivell nacional". De fet, Mercè Ramírez de Cartagena explica que des de la Generalitat els han proposat fer la campanya a nivell català, però adverteix que "no podem morir d'èxit" i considera que cal créixer a poc a poc.
Sortejos
Enguany, un dels grans atractius de la campanya han estat els sortejos, que han repartit 10.000 euros en vals de compra. Els clients que van fer compres als establiments participants van poder omplir la seva butlleta i dipositar-la a les urnes identificatives per optar als premis.
La Comerçiada 2025 ha tingut presència a Girona, Palamós, La Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge, Llagostera, Celrà i Blanes. Cadaqués, Olot, L’Estartit, Roses, Salt, Llançà, Ripoll, Banyoles, Calonge, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i les Terres de l’Ebre també formen part de la iniciativa.
Segons a presidenta de Girona Centre Eix Comercial, les bones sensacions deixa aquesta tercera edició de la campanya "demostren la capacitat que té l'associacionisme. Quan ens ajuntem tenim més força".
