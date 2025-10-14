Cristóbal Colon, fundador de La Fageda, rep el Reconeixement a la Personalitat 2025 de Cecot
La patronal vallesana atorga els premis anuals i llença una alerta sobre la fragilitat de l'economia
ACN
El fundador i actual president d'honor de La Fageda, Cristóbal Colón, ha rebut aquest dilluns el Reconeixement a la Personalitat que atorga anualment la patronal vallesana Cecot. Colón va fundar la cooperativa per a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa el 1982 i la seva trajectòria ha estat un "model de compromís social i empresarial" durant més de quatre dècades. En rebre el guardó, Colón ha reivindicat el teixit empresarial com a "constructora de la societat" i com a eina per a la "transformació de vides humanes". En aquest sentit, el president de Cecot, Xavier Panés, ha alertat que l'actual situació econòmica posa en risc l'estat del benestar i ha fet una crida a prendre mesures sense tacticisme polític.
A banda del reconeixement a Colón, la Nit de l'Empresa de Cecot també ha reconegut les empreses Piera Ecocerámica (eficiència energètica i sostenibilitat), Siverus (transformació digital a la indústria), Dexeus Dona (transformació digital al sector serveis), GrandesZapatos (comerç innovador), Lumiris Spectral Solutions )jove iniciativa empresarial), EAP Sardenya (pime responsable) i Silgan Dispensing Systems Barcelona (empresa saludable), Cecot també ha valorat la tasca d'impuls de l'associacionisme empresarial del Gremi de Ferreteria de Catalunya i la Unió de Botiguers de Reus. A més, s'ha homenatjat la trajectòria de quatre entitats centenàries: GuinotPrunera (120 anys), Coma y Ribas (101 anys), Vicente Torns (101 anys) i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (100 anys).
Del conjunt de guanyadors, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit que es tracta d'una suma "d'històries d'èxit com la mateixa Cecot", que en el seu 30è aniversari ha decidit tornar a celebrar la Nit de l'Empresa a la cocapital vallesana, on va néixer, i després d'alguns anys d'itinerància per altres ciutats de la comarca i també a Barcelona, evidenciant la projecció nacional de la patronal.
El gran protagonista de la Nit de l'empresa, però, ha estat Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. En la seva intervenció, el guardonat ha explicat que després d'anys treballant en hospitals psiquiàtrics, va adonar-se que era necessari crear una empresa fora d'aquests centres.
El seu objectiu era que les persones amb discapacitat poguessin "recuperar la dignitat" a partir d'un "treball real", veient que als hospitals psiquiàtrics només feien "manualitats". Era, ha dit, "un projecte de bojos amb aventurers assenyats" que tenien "l'única determinació de no tornar al manicomi".
De la quinzena de treballadors que van començar fa més de 40 anys, avui en són més de 500 amb la mateixa raó de ser dels inicis. Segons Colón, l'èxit de La Fageda no es redueix a beneficis econòmics o quotes de mercat i fa una crida al conjunt del teixit empresarial a "mirar més enllà del compte de resultats".
La societat del benestar, en risc
La patronal vallesana ha aprofitat l'acte per enviar alguns missatges a la classe política, tot i l'absència a darrera hora del president de la Generalitat, Salvador Illa, pels aiguats a l'Ebre. El president de Cecot, Xavier Panés, ha alertat que la societat del benestar "està en risc" per una qüestió de desequilibri demogràfic: "Cada any, les persones que es jubilen cada any són més que els que entren al mercat laboral". La tendència, ha avisat Panés, anirà a més en els pròxims any, amb una taxa de dependència cada cop més alta.
Davant d'aquest escenari, Panés ha fet una crida a "actuar" sense "ideologia". "És pura aritmètica", ha defensat. El líder de la patronal vallesana veu "imprescindible" reimpulsar la productivitat de les empreses aprenent a "fer més i millor amb menys ràtio-persona", gràcies als avenços en "robòtica, automatització i intel·ligència artificial".
En aquest sentit, el president de Cecot ha demanat també poder parlar sense tabús "d'immigració" com a "palanca demogràfica" per mantenir estable la taxa de dependència. I això, fent-ho compatible amb la modernització dels serveis públics per evitar el col·lapse: "Per què no recuperem les propostes de contractació en origen?".
En l'àmbit laboral, el president de Cecot ha defensat una reorientació de l'economia que permeti aportar més valor afegit i, en conseqüència, es pugui generar ocupació de més qualitat i més retribuïda. Per contra, critica l'intent de reduir la jornada laboral "per la porta del darrere".
Panés clama també contra "la picaresca d'alguns que abusen d'un sistema de prestacions socials que, a vegades, genera desincentius al treball i sobrecostos". I critica la "ineficiència" de l'administració per la manca de planificació de la despesa pública.
A remolc de les paraules de Panés, els representants de les administracions han fet valdre la col·laboració publicoprivada per rellançar l'economia. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha intervingut a través d'un enregistrament en el qual ha reivindicat el paper de les empreses en l'avenç de l'economia espanyola.
També el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el president del Parlament, Josep Rull, han reivindicat la col·laboració publicoprivada i el paper de les empreses en la generació de riquesa. Els plantejaments de la patronal, ha comentat Sàmper, són "imprescindibles".
