Girona és una de les ciutats on llogar un local comercial és més rendible

Comprar un establiment per després arrendar-lo ofereix un retorn de més d'un 10% segons un estudi

Un local comercial en lloguer a Girona.

Un local comercial en lloguer a Girona. / Aniol Resclosa

La compra de locals comercials per destinar-los al lloguer és especialment rendible a Girona, que figura entre les capitals de província de l'Estat amb un millor retorn econòmic, segons dades del portal immobiliari Idealista. En concret la rendibilitat bruta de la compra d'un local per posar-lo al mercat del lloguer és d'un 10,7% a Girona.

De fet, segons apunta l'estudi d'Idealista, els locals són el producte que té més rendibilitat a gairebé totes les capitals. A Múrcia registren el millor retorn, amb un 11,7%, seguida per Saragossa, amb un 11%. El segueixen Oviedo (10,9%), Tarragona (10,8%), Lleida (10,8%) i Huelva, amb les mateixes dades que Girona, un 10,7%. El retorn a la capital gironina se situa lleugerament per sobre de la mitjana a Espanya, que és d'un 9,9%.

Habitatge

Si centrem la mirada en el mercat del lloguer d’habitatges, al conjunt de l'Estat la rendibilitat bruta ha baixat durant el tercer trimestre fins al 6,9%, ja que en finalitzar l'estiu del 2024 el retorn que oferia se situava al 7,2%. A la ciutat de Girona, el percentatge és inferior i se situa en el 6%.

Entre les capitals de província, Múrcia és la que resulta més rendible, ja que arriba al 7,7%, seguida per les ciutats de Zamora (7,5%), Lleida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva i Ceuta (7,1% en tots dos casos). Per contra, Sant Sebastià és la ciutat on la rendibilitat és més reduïda (3,5%), seguida per Palma (4,4%), la Corunya (4,5%), Cadis (4,6%) i Pamplona (4,7%). A Madrid, la rendibilitat arriba al 4,8% i a Barcelona arriba fins al 5,8%.

El producte menys rendible

Els garatges són, en contraposició, el producte menys rendible per a l'inversor a moltes capitals, amb una mitjana estatal del 6,2%. A Girona, la rendibilitat se situa per sota de la mitjana espanyola, amb un 5,7%.

En aquest sentit, la rendibilitat més gran s'obté a Múrcia (8,8%), Castelló de la Plana (8,1%), Toledo i Àvila (6,9% en ambdós casos). A Barcelona, la taxa de retorn se situa al 6,3% ia Madrid es queda al 5,4%.

