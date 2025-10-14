El Govern presenta davant les empreses gironines un pla per reduir la burocràcia
El Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028 preveu estalviar 430 milions anuals a les companyies
El secretari general del Departament d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha presentat aquest dimarts a Girona el nou Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028. Gibert ha exposat davant d'empresaris i representants institucionals de les comarques gironines els principals eixos d'aquesta estratègia, emmarcada dins la Finestreta Única Empresarial (FUE), que té per objectiu "transformar la relació entre les empreses i les administracions públiques a Catalunya, fent-la més àgil, eficient i menys costosa", segons informa la Generalitat.
"El nostre objectiu és fer que les empreses catalanes puguin estalviar fins a 430 milions d'euros anuals en costos administratius, i que l'impacte acumulat en quatre anys superi els 1.700 milions d'euros, l'equivalent al 0,18% del PIB de Catalunya", ha assegurat Gibert.
Eixos principals del Pla FUE 2025-2028
Durant la presentació, s'han detallat els principals eixos d'actuació del Pla:
- Millora dels procediments complexos: amb la reducció de terminis i eliminació de traves en activitats amb impacte urbanístic, ambiental o sanitari, i la implementació d'eines innovadores com el modelatge BIM.
- Transformació digital integral: per completar la digitalització dels tràmits més senzills, garantint la interoperabilitat, la reutilització de dades i una tramitació proactiva per part de totes les administracions locals dins del sistema FUE.
- Simplificació del dia a dia empresarial: mitjançant l'automatització de la compartició de documentació, la simplificació d'obligacions recurrents i una comunicació més clara i centralitzada a través del Canal Empresa, incorporant tecnologies com la intel·ligència artificial.
L'acte ha començat amb l'obertura institucional a càrrec de Xavier Guitart, delegat territorial del Govern a Girona, i Pol Gibert, secretari general del Departament d'Empresa i Treball. A continuació, la gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), Cristina Pruñonosa, ha detallat les fases i principals novetats del nou pla, destacant els beneficis per a les empreses i professionals.
Posteriorment, s'ha celebrat una taula rodona titulada "La facilitació de l'activitat econòmica. Un objectiu compartit", moderada per Cristina Pruñonosa. Hi han participat Helga Nuell, cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de Girona; Ainoa Eusebio Serrano, assessora jurídica de l’Ajuntament de Girona; Xavier Soy, advocat especialista en dret administratiu, secretari de la junta i membre del comitè executiu de la FOEG; i Pere Cornellà, president de PIMEC Girona. La cloenda ha anat a càrrec de Pau Rich, director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Girona.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària