La IA preveu que el preu de l’habitatge a Girona tancarà l’any a la baixa
L'algoritme assegura que és la tercera ciutat on més caurà el preu
La intel·ligència artificial (IA) preveu que el preu de compravenda de l'habitatge a la ciutat de Girona acabi l'any a la baixa. En concret, segons l'Índex predictiu de compra DataVenues de Fotocasa, s'espera que el preu caigui un 2,5% a Girona, una de les baixades més grans de tot l'Estat, només superada per León (-5,5%), Múrcia (-3,5%).
D'altra banda, la IA preveu que les ciutats de Palència (+4,6%), Castelló de la Plana (+4,1%), i Oviedo (+4,1%) registrin les pujades més grans de preus de compravenda d'habitatges de tot Espanya a nivell trimestral.
"Les previsions apunten que el dinamisme més gran del mercat es concentrarà en les places secundàries, en aquelles ciutats que encara tenen marge de creixement i que, en els últims trimestres, han començat a rebre un volum notable de demanda desplaçada des de les grans capitals", assegura María Matos, directora d'Estudis de Fotocasa.
Des del portal immobiliari afirmen que "aquest fenomen respon a la recerca d'alternatives més assequibles davant l'escalada de preus cada vegada més als grans nuclis urbans, on les pujades que indiquen les previsions estarien per sota del creixement habitual del mercat, per això seria un increment moderat i sostingut, més vinculat a un procés d'ajust natural que a un nou cicle expansiu".
No obstant això, des dels serveis d'estudis de diferents empreses i institucions, de moment, mostren un comportament de preus a l'alça en el que portem d'any a les comarques de Girona. Recentment, CaixaBank Research advertia que el mercat immobilari tenia “senyals de sobrevaloració”. L’estudi subratllava que “el persistent desequilibri entre l’oferta i la demanda” és “determinant” per l’augment experimentat els últims anys i pronosticava que el 2025 els preus a Espanya seguirien creixent sobre el 10% i el 2026 un 6,3%.
