Les xifres de l’èxit d’Humana
La pionera entitat amb finalitats socials és l’única del sector que ofereix dades de la seva activitat a Espanya. Té 55 botigues i n’obrirà una altra a final de mes.
L. E.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo és l’única entitat dedicada a la segona mà que ofereix dades de la seva activitat a Espanya. Segons xifres de la cadena pionera en el sector, que va obrir el seu primer local el 1987, a Santa Coloma de Gramenet de la mà de la danesa Elisabeth Molnar, les botigues d’aquesta organització van experimentar un augment del 5% en les seves vendes el 2024, un exercici en el qual va comptabilitzar 7,6 milions d’articles venuts i 2,9 milions de compradors.
"L’increment de les vendes va en paral·lel al dels recursos que destinem a finalitats socials", remarca el director de Projectes i Relacions Externes de l’entitat, Rafael Mas. El volum destinat el 2024 a projectes de cooperació, principalment en països menys desenvolupats, va arribar als 2,7 milions d’euros.
Va tancar l’any passat amb 52 establiments i actualment eleva la xifra a 55, si bé "aviat aquest nombre es veurà superat, ja que el 31 d’octubre obrirà una nova botiga a Barcelona, al passeig de Maragall, 168", avancen fonts de l’entitat social. Del total dels punts de venda 13 estan especialitzats en moda vintage: 6 a Barcelona, 6 a Madrid i 1 a Sevilla. Entre totes les botigues, hi ha empleades 420 persones.
Les botigues Humana han venut tradicionalment tota mena de roba reutilitzada, sense més distincions. Però des de fa cinc anys, l’entitat diferencia la seva oferta a les anomenades Tiendas Familia i Tiendas Vintage. A les primeres, es troben peces de tot tipus, mentre que a les últimes, hi ha una selecció de peces i complements dissenyats i produïts en dècades passades, seguint els esquemes i els gustos dels anys 70, 80 i 90.
Humana va tancar el 2024 amb una facturació de 29,3 milions d’euros al Departament de Botigues (sense IVA), segons resultats preliminars, un 4,6% més que en l’exercici anterior.
Els articles a la venda procedeixen de les donacions dipositades als contenidors de color verd ubicats a la via pública o als punts de recollida de les mateixes botigues. La roba recuperada a Catalunya es classifica a la planta de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i després s’envia als establiments de l’entitat.
En la delegació d’Humana de Catalunya treballa un equip de 250 persones, el 75% dones. També hi ha altres delegacions, repartides entre Madrid, Andalusia, Astúries, la Comunitat Valenciana i Galícia.
Una dada curiosa és que l’entitat genera un lloc de treball indefinit a temps complet per cada 19 tones de tèxtil que es recull a Catalunya.
Clients fidels
Les persones que acudeixen als establiments de la cadena normalment ja tenen un alt grau de fidelització, també estan interessades en la moda sostenible perquè els preocupa el medi ambient. Per descomptat, també hi ha clients que hi acudeixen buscant preus econòmics, i marques reconegudes a preus assequibles.
És cridaner l’increment de públic jove que busca peces de roba singulars, amant de la moda i el vintage.
