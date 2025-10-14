Solidaritat amb Palestina
¿La vaga del 15 d’octubre per Palestina segueix endavant després de l’acord de pau? Sí, i aquests són els serveis mínims
Els sindicats convocant segueixen endavant amb les seves aturades i reclamen que es compleixi el que s’ha pactat per posar fi a la guerra
Gabriel Ubieto
La vaga general convocada a Espanya aquest dimecres 15 d’octubre es manté malgrat els acords de pau a Palestina. Els diferents sindicats mantenen les seves crides a manifestar la solidaritat amb els palestins i reclamar que els pactes assolits per posar fi a la guerra a la Franja de Gaza i Cisjordània es compleixin, entre altres motius.
Diferents organitzacions sindicals han registrat davant l’autoritat laboral diverses convocatòries per donar cobertura legal als treballadors que decideixin sumar-s’hi. Els treballadors que vulguin adherir-s’hi podran fer-ho sense necessitat d’avisar prèviament a la seva empresa o als responsables.
Entre les organitzacions convocants hi figuren diverses centrals sindicals. Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors(UGT), els dos sindicats majoritaris a Espanya, han optat per una convocatòria de vaga parcial.
No són els únics. Altres sindicats, com la CGT o la IAC –aquesta última amb un pes important en l’administració de la Generalitat–, també han fet una crida a la vaga.
La protesta podrà tenir caràcter parcial o total, de manera que cada treballador podrà exercir el seu dret a la vaga durant determinades franges horàries, durant uns minuts o durant tota la seva jornada laboral.
En el cas de CCOO i UGT, les aturades s’han fixat en tres franges concretes: de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí i de 17 a 19 de la tarda.
Altres sindicats, com la CGT i la IAC –aquesta última amb un pes important en l’administració de la Generalitat–, han fet una crida a una vaga total. És a dir, convoquen els treballadors a aturar l’activitat durant tota la jornada laboral.
Aquells treballadors que únicament vulguin parar uns minuts i concentrar-se a les portes de les oficines, fàbriques o comerços, podran fer-ho en qualsevol moment de la seva jornada laboral.
Els sindicats argumenten que els recents acords encara no garanteixen una pau duradora ni condicions justes per a la població palestina. Reclamen, entre altres coses, que l’alto el foc sigui permanent i verificable, que s’asseguri l’accés immediat d’ajuda humanitària i que la reconstrucció de Gaza se centri en les necessitats del seu poble, evitant l’especulació estrangera.
Des de CCOO i UGT exigeixen que el control de Gaza per part de l’Estat palestí s’estableixi en un marc temporal concret i que es retirin immediatament les tropes israelianes de tots els territoris palestins, incloent-hi els assentaments il·legals.
Des de la CGT veuen l’acord de pau com a fruit d’una coacció, «sota l’amenaça d’arrasar impunement el poble palestí». I criden els treballadors a mobilitzar-se, ja que «Israel ja s’ha saltat altres acords d’alto el foc i en aquest no es compleixen les condicions necessàries per pensar que serà diferent».
Un denominador comú entre les diferents convocatòries és l'embargament total d'armes a Israel i la prohibició efectiva del comerç d’armes a present i futur.
Els treballadors que decideixin participar en la vaga general del 15 d’octubre no estan obligats a avisar prèviament a la seva empresa.
No obstant, l’empresa sí que podrà exigir la presència al centre de treball d’aquells empleats que estiguin inclosos en els serveis mínims decretats per la Generalitat de Catalunya. Per determinar si un treballador no forma part d'aquests serveis, l’empresa ho ha de comunicar mitjançant un preavís amb diverses hores d’antelació a l’inici de la seva jornada laboral.
El transport públic podria patir afectacions durant la jornada de vaga, tot i que es garantirà la prestació dels serveis essencials. A Catalunya, els trens de Rodalies i Regionals de Renfe operaran amb un 66% del servei habitual durant tot el dia.
El metro, els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i el Tram circularan també al 66% de la seva capacitat habitual.
La resta de serveis urbans i interurbans, incloent-hi l’autobús Barcelona–aeroport, funcionarà amb el mateix percentatge, garantint almenys un trajecte complet d’anada i tornada.
El transport de persones amb discapacitat es mantindrà amb el servei habitual, mentre que el transport escolar cap a centres d’infantil i primària sense alternativa pública també estarà garantit.
