Els gironins ofegats pels deutes que es declaren insolvents augmenten un 25% durant el primer semestre del 2025
Els desnonaments pugen lleugerament i a la demarcació cada dia se n'executen més de tres de mitjana
Els gironins ofegats pels deutes que no han vist cap altra sortida que declarar-se insolvents han augmentat un 25% durant la primera meitat del 2025. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre gener i juny hi ha hagut 616 particulars que s'han vist forçats a recórrer a aquesta via per intentar sortir-se'n. L'any passat van ser-ne 491. L'estadística del CGPJ, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també posa xifres al drama dels qui perden l'habitatge. Durant el primer semestre, a les comarques gironines s'han executat 583 desnonaments. La xifra és lleugerament superior a la del 2024 -quan van ser-ne 548- i suposa que cada dia se'n duen a terme més de tres de mitjana.
L'augment d'insolvències presentades per particulars és conseqüència de la reforma de l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat. Els canvis, que van entrar en vigor a finals del 2022, simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida, que passa o bé per l'exoneració o bé per una cancel·lació parcial (a través d'un pla de pagaments).
La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 milions d'euros, sempre i quan es vagi actuar de bona fe i no s'enganyés els creditors en el moment de demanar el crèdit. La reforma, que també agilitza el procés -directament, es va a fase judicial- s'ha traduït en un increment dels casos, que ja fa trimestres que s'arrossega. I les comarques gironines no n'han quedat al marge.
Segons recullen les dades del CGPJ, que serveixen de termòmetre per analitzar l'impacte de la crisi, durant la primera meitat d'aquest 2025 s'han presentat 695 concursos de creditors. Són un 23% més en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan la xifra va ser de 561).
De totes aquestes insolvències, la immensa majoria -pràcticament nou de cada deu- les han presentades particulars. En concret, fins a 616 casos fan referència a gironins que han decidit acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, xifra que representa un 25% més en comparació amb el primer semestre de l'any passat (quan van ser-ne 491).
De retruc, entre gener i juny també hi ha hagut més empreses i autònoms que s'han vist abocats a fer suspensió de pagaments i anar a concurs. Durant la primera meitat d'any, els jutjats mercantils n'han rebut 79 casos. D'aquests, 32 els han presentat empresaris a títol individual i els 47 restants corresponen a societats.
L'any passat durant el primer semestre els jutjats van rebre 70 concursos de creditors per aquests casos (dels quals 22 els van presentar empresaris a títol individual i la resta, societats al límit de fer fallida).
Més de tres desnonaments al dia
Tot i que després de les tensions al Congrés, finalment l'Estat va allargar l'escut social i va prorrogar la suspensió dels desnonaments per a les famílies vulnerables, les dades del CGPJ evidencien que els llançaments continuen estant a l'ordre del dia. I de fet, en comparació amb el primer trimestre de l'any passat, la xifra ha repuntat.
A les comarques gironines, entre gener i juny d'aquest 2025 s'han executat 583 desnonaments. Són un 6,3% més si la xifra es posa en relació amb el primer semestre de l'any passat (aleshores van ser-ne 548). I també suposa que, de mitjana, cada dia arreu de la demarcació se n'arribin a executar més tres.
La gran majoria dels llançaments -en concret, 432- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals. Hi ha hagut 106 casos, però, en què el llançament s'ha traduït en deute per als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els 45 casos restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques.
Ocupacions i acomiadaments
D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també recullen com durant el primer semestre s'han interposat 49 demandes per ocupacions d'immobles davant els jutjats gironins. Les han presentades tant propietaris privats com ajuntaments o entitats que tenen pisos (no s'hi recullen les dels bancs). En relació a l'any passat, la xifra baixa lleugerament (perquè durant el primer semestre del 2024 se'n van interposar 63).
Per últim, l'estadística del CGPJ també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten damunt el món laboral. En aquest cas, a través de les dades dels jutjats socials. En aquest cas, però, sí que es registra un lleuger descens de demandes, tant per acomiadaments com per reclamació de quantitats.
Si es compara la primera meitat del 2025 amb el mateix període de l'any passat, de les 1.113 demandes per acomiadament que hi va haver aleshores ara s'ha passat a 1.046 entre gener i juny. I en el cas de les reclamacions de quantitats, de les 600 del primer semestre del 2024 s'ha passat a 481.
