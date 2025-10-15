Els preus s'abaixen quatre dècimes al setembre a les comarques gironines però la inflació interanual repunta al 2,6%
Els descensos vinculats a la fi de la temporada alta no compensen el repunt de la roba, els aliments o els mobles
Els preus s'han abaixat quatre dècimes aquest setembre a les comarques gironines però tot i això la inflació interanual ha repuntat fins al 2,6%. Els descensos vinculats a la fi de la temporada alta -per exemple, els paquets turístics- no han compensat el repunt que han registrat altres grups (com ara la roba i el calçat, els aliments o els mobles i el parament de la llar). Sí que el paquet format pel gas, l'electricitat i els combustibles ha continuat moderant-se aquest setembre (en concret, ha baixat un 0,1%) però en comparació amb l'any passat, ara aquestes factures són un 9,4% més cares. Si es compara l'IPC interanual amb el de tota la sèrie que recull l'INE, la inflació retorna a nivells de principis d'any.
Després de tancar l'agost amb un augment del 0,2%, l'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha moderat aquest setembre. I fins i tot, ha anat a la baixa. Perquè segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el darrer mes a la demarcació els preus s'han abaratit quatre dècimes de mitjana (0,4%).
Com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que s'apugen; i per l'altra, també aquells que davallen.
En el cas de setembre, la fi de la temporada alta explica bona part dels descensos. Perquè entrant més en detall, durant el darrer mes a la demarcació els preus dels paquets turístics han baixat fins a un 17,4%; i els allotjaments (hotels i càmpings) ho han fet, al seu torn, en un 6,3%.
També registren descensos, tot i que en menor mesura, els preus dels lloguers (-0,3%) i el paquet format per la llum, el gas i els carburants (-0,1%). Això sí, tot i abaratir-se, obrir l'interruptor, escalfar l'aigua o bé omplir el dipòsit en una benzinera de la demarcació ara és un 9,4% més car que fa un any.
Dins aquelles despeses més vinculades amb el dia a dia, els aliments han registrat un repunt del 0,3% aquest setembre. I ara, anar al supermercat i emplenar la nevera per passar la setmana és un 2% més car que al setembre del 2024.
Els aliments, però, no són els únics productes i serveis que s'han encarit aquest setembre. També ho han fet, per exemple, la roba i el calçat arran del canvi de temporada (un 0,9%), els mobles i articles per a la llar (un 1,4%) o l'ensenyament i la sanitat (un 0,2% en tots dos casos).
L'interanual, al 2,6%
A l'hora de decantar la balança, en comparació amb ara fa un any, els preus d'aquells productes i serveis que durant els darrers dotze mesos s'han encarit pesen més que els altres que han davallat. I això porta a què, malgrat que l'IPC hagi baixat al setembre, la taxa interanual remunti una dècima, i del 2,5% amb què va tancar l'agost ara passi al 2,6%.
Mirant el calendari, aquest és el mateix percentatge amb què la inflació interanual va tancar el mes de gener. I de fet, suposa tres dècimes menys que al febrer (quan l'IPC interanual va repuntar fins al 2,9%). Des d'aleshores, però, la inflació al llarg d'aquest 2025 s'havia mantingut en percentatges d'entre el 2,1 i el 2,5%.
