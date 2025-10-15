Els sindicats exigeixen "un procés de pau de veritat" a Gaza
CCOO i UGT reclamen en una concentració a Girona que l'alto el foc sigui "permanent"
Els sindicats CCOO i UGT han aplegat al voltant d'un centenar de persones aquest dimecres davant la Delegació del Govern a Girona amb motiu de la vaga general en suport a Palestina. En un manifest conjunt, han denunciat "la política de genocidi que fins ara ha dut a terme el govern ultraconservador israelià, així com la colonització il·legal de territoris a la franja de Gaza i a Cisjordània".
El secretari general d'UGT, Maxi Rica, assegura que l'acord de pau és un "acord 'fake' perquè realment tan sols defensa els interessos de l'estat sionista d'Israel i els interessos mercantilistes del seu amic Trump". Per això, Rica reclama "un procés de pau de veritat, que doni cobertura a les necessitats de la població de Gaza i que hi hagi una intervenció internacional que realment defensi que el poble de Palestina té un procés de pau lliure".
Per la seva banda, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo, ha denunciat que "s'ha signat un mal anomenat acord de pau, perquè s'està limitant l'accés a l'ajuda humanitària i la gent continua morint de gana o bé assassinada mitjançant drons". "S'ha massacrat tot un poble", ha afirmat.
El manifest conjunt de tots dos sindicats també reclama que l'alto el foc sigui "permanent", que s'asseguri l'arribada d'ajuda humanitària, que es doni suport a la reconstrucció de Gaza, la retirada de les tropes israelianes i la "prohibició efectiva del comerç d'armes amb Israel".
Nens assassinats
En la concentració també ha participat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas; el tinent d'alcaldia Quim Ayats (ERC), regidors de Guanyem i el PSC, i el delegat del Govern, Xavier Guitart, entre d'altres. Salellas ha dit davant dels mitjans de comunicació que "hem de continuar demanant no només que la pau sigui duradora, sinó que també hi hagi un acord polític definitiu que passi o pels dos estats o per l'únic estat laic, que és l'única manera que això es pot solucionar a mitjà termini".
Després de la lectura del manifest, els participants en la concentració han anat llegit un per un els noms i l'edat d'alguns dels nens i nenes assassinats a Gaza. Tots ells s'han col·locat a les escales de la Delegació del Govern i han aixecat els papers amb els noms dels infants, posteriorment han fet un minut de silenci.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar