Espanya consumeix més ous
L'avenç combina un increment de consum a les llars i una transformació cap a sistemes de producció més sostenibles
Jesús Domingo Martínez
Segons dades de l'Organització Interprofessional de l'Ou i els seus Productes (Inprovo), el mercat de l'ou a Espanya manté una tendència de creixement sostingut des del 2019 i se situa com un dels grans dinamitzadors de la cistella de la compra. L'avenç combina un increment del consum a les llars, una transformació cap a sistemes de producció més sostenibles i una diversificació en els moments de consum, amb un protagonisme especial per esmorzar.
En els darrers cinc anys, el consum a les llars ha augmentat un 16,7%, fet que suposa 79.000 tones addicionals, equivalents a 1.253 milions d'ous més a l'any. Aquest creixement ha permès mantenir els nivells màxims de presència del producte a la cistella de la compra, amb un increment del 25% respecte el 2018. En termes econòmics, l'ou ha evolucionat per sobre del conjunt de l'alimentació, reforçant la seva posició com a proteïna de referència.
Els espanyols, segons les dades, vam destinar una mitjana de 72,09 euros anuals a la compra d'ous, que han passat a formar part essencial de la dieta quotidiana. A més, el consum per esmorzar guanya terreny: el 4,1% de les ocasions de consum ja es produeix en aquesta franja, 1,5 punts més que el 2019, en un context en què s'accelera la caiguda de l'esmorzar dolç. Avui, un de cada sis esmorzars a la llar inclou ous.
La importància dels ous campers
Pel que fa a la forma de producció, els ous campers han recuperat el creixement després del descens del 2023, mentre que els ecològics es mantenen estables. Aquest procés ha permès conformar una categoria més diversificada i alineada amb les preferències del consumidor per models de producció respectuosos amb el benestar animal.
Des d'Inprovo destaquen que l'ou ha guanyat rellevància a la rutina dels consumidors pel seu valor nutricional, accessibilitat i versatilitat. Els productors, expliquen, ofereixen una gamma àmplia -des d'ous de gàbia condicionada fins a campers i ecològics-, tots sota el model europeu de producció, que garanteix sanitat, benestar animal, seguretat alimentària i qualitat nutricional.
D'altra banda, el consum d'ous varia considerablement entre comunitats autònomes. Cantàbria encapçala el rànquing amb 12,13 kg per càpita, seguida del País Basc (11,13 kg) i Navarra (10,63 kg), davant de la mitjana estatal de 8,95 kg per càpita el 2024.
Per grups de població, els més grans de 65 anys són els consumidors més grans, amb 14,1 kg per càpita a l'any, un 67% per sobre de la mitjana. En canvi, les famílies amb nens petits registren el consum més baix, amb 5,09 kg per càpita.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària