El Govern aprova beneficis fiscals pel sector agrari i l’exempció de la taxa per moure el bestiar malalt
Els ramaders afectats per la dermatosi nodular no hauran de pagar el certificat que empara el trasllat
ACN
El Govern ha aprovat un decret llei amb un paquet de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal que inclou beneficis fiscals i l’exempció de la taxa per al certificat sanitari per moure el bestiar en situació de declaració oficial de malaltia com, per exemple, de dermatosi nodular contagiosa. Aquesta mesura avalada pel Consell Executiu en concret permet als ramaders no haver de pagar l’impost per la prestació de serveis veterinaris i la documentació sanitària que empara el trasllat per restriccions de moviment.
El decret inclou algunes mesures pactades amb els agricultors i ramaders després de les manifestacions de la tardor del 2024, liderades per Revolta Pagesa i s’ha estat negociant amb representants sindicals del sector, ERC i els comuns.
D’altra banda, el també incorpora una bonificació en l’import de la quota de la taxa per l'emissió de declaracions d'impacte ambiental. La mesura pretén rebaixar al màxim aquest cost de determinats plans i projectes de manera que la quota de la taxa no suposi un fre a l’execució urgent. En concret, la taxa serà del 75% per plans de gestió forestal i rompudes en zones d’alt risc d’incendi i del 100% en projectes específics de prevenció d’incendis.
Ajuts a les explotacions afectades per tuberculosi
A més, s’inclouen ajuts a les explotacions ramaderes de boví afectades per la tuberculosi per ajudar a cobrir els costos de les mesures sanitàries -inclosos el sacrifici de bestiar- per evitar la disseminació de la malaltia cap a altres animals susceptibles, tant dins com fora de l’explotació.
El Govern preveu subvencions per a l’alimentació quan els ramats no poden pasturar, ajuts per instal·lar tancaments perimetrals en explotacions afectades, compensacions per pèrdues derivades dels buidatges sanitaris obligatoris i pels drets de pastura o similars que no poden aprofitar-se. També es preveuen subvencions de les despeses obligatòries de neteja després del buidatge i ajuts per ajut per eliminar fems i purins quan s’ha aplicat buidatge sanitari.
En matèria de simplificació agrària, s’estableix l’equivalència del quadern digital d’explotació agrícola amb el Llibre de gestió de fertilitzants i la declaració anual de nitrogen, per evitar la duplicitat d'obligacions administratives existent que recauen sobre els agricultors, ja que han de presentar diversos documents vinculats a la gestió de fertilització i nitrogen.
En l’àmbit de la prevenció d'incendis forestals, la modificació principal és que ja no serà necessari demanar autorització per dur a terme les activitats amb perill d’incendi que es facin en zones boscoses aïllades que siguin inferiors a una hectàrea.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns sels n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Transgourmet compra l'empresa gironina de distribució d’alimentació Dispuig