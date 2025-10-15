La patronal gironina reconeix Eurofirms, Niviuk Gliders i El Xuixo de Can Castelló
La FOEG celebra a Fornells de la Selva la Nit de les Empreses Gironines 2025
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha reconegut Eurofirms, Niviuk Gliders i El Xuixo de Can Castelló durant la celebració de Nit de les Empreses Gironines 2025, que ha aplegat aquest dimecres més d'un centenar d'empresaris a l'Auditori de la Sitja de Fornells de la Selva.
L'empresa gironina de recursos humans Eurofirms ha rebut el premi a empresa d’èxit per "consolidar un model de gestió de persones basat en la confiança i els valors", que l’ha convertida en una de les principals empreses del sector a l'Estat, amb presència a diversos països europeus.
Per la seva banda, Niviuk Gliders, dedicada al disseny i fabricació de material de parapent, també ha estat guardonada com a empresa d’èxit. La FOEG ha reconegut la firma per "la seva capacitat d’innovar des de Girona en un sector tan especialitzat com el del vol lliure, exportant parapents i equipament aeronàutic a més de 50 països i demostrant que el talent local pot volar molt alt".
Finalment, el premi a empresa de llarg recorregut ha estat per a El Xuixo de Can Castelló, una firma familiar amb més d’un segle d’història que continua elaborant el producte més emblemàtic de la pastisseria gironina i que "ha sabut projectar-lo arreu com a símbol de qualitat i tradició", segons apunten des de la patronal.
A més, enguany, l'organització ha instaurat el "Pin d’Honor FOEG", un guardó de plata que distingirà persones que han contribuït, de manera desinteressada, al progrés de la patronal, segons detallen des de la FOEG.
El primer reconeixement ha estat per a Josep Arxer, "per la seva generositat, implicació i esperit constructiu durant molts anys al costat de la FOEG", segons ha destacat Ernest Plana, president de la FOEG, en fer-li entrega del distintiu.
Innovació i cooperació
La jornada també ha servit per fer balanç de la primera setmana de la intel·ligència artificial de Girona, que va reunir fa escassos dies uns 200 professionals durant cinc jornades dedicades a la IA aplicada a la gestió de persones, la logística, la comunicació, la producció i les finances. Segons el president de la FOEG l’objectiu és que aquesta tecnologia arribi "a totes les empreses, grans i petites" i que la formació esdevingui "l’eina clau per convertir la tecnologia en avantatge competitiu real".
En aquesta línia, la patronal ha exposat altres projectes que considera "estratègics" com el de distribució urbana de mercaderies, impulsat conjuntament amb la Diputació de Girona, que busca millorar la logística als municipis, reduir el trànsit i les emissions i fer més eficients els repartiments. També s'ha posat en valor "l’èxit "de la Comerçiada, una iniciativa que ha aconseguit unir en una mateixa acció més de vint associacions de comerç de vint poblacions diferents i dues cambres de comerç en favor del comerç local. "El resultat ha estat una xarxa de cooperació sense precedents, capaç de generar campanyes conjuntes, materials compartits i una visibilitat col·lectiva que cap entitat hauria pogut assolir per separat", afirmen.
Des de la patronal apunten que els mateixos objectius es reflecteix en l’activitat de l’Oficina d’Ajuts i Subvencions, que assessora empreses en la identificació i tramitació d’oportunitats públiques de finançament, i en el projecte "Fent Empresa des de l’Escola", que "fomenta l’esperit emprenedor entre els joves i acosta la realitat empresarial a les aules", apunten.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar